Malatya'da Beydağı Mahallesi'ne Semt Kütüphanesi yapılacak - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile Merkez Beydağı Mahallesi'ne Kovid-19 salgını nedeniyle yeni normale uygun dizayn edilecek 2 katlı Semt Kütüphanesi yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol çerçevesinde kasım ayında ihalesi tamamlanacak olan 500 metrekare alan üzerine yapılacak Battalgazi Semt Kütüphanesi'nden 7'den 70'e her yaştan insan yararlanabilecek.

Semt Kütüphanesi'nin 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Semt Kütüphanesi içerisinde okuma salonları, çalışma odaları, bilgisayar odaları, çocuk aktivite odaları, kitap bölümleri, ofisler, kafeterya, mescitler, kadın, erkek ve engelli lavaboları yer alacak.

Öte yandan kütüphanede Kovid-19 sebebiyle ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri de yeni normale uygun olarak dizayn edilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, okumanın önemini ve İslam dininin okumaya verdiği önemi belirterek, şunları kaydetti:

"Battalgazi Belediyesi olarak ilçemize yakışır ve özellikleri yüksek bir kütüphaneyi inşallah Merkez Beydağı Mahallemize kazandırıyoruz. 2020 yılı tamamlanmadan ihalesi yapılacak olan kütüphanemizin en kısa zamanda da ihalesini bitirip yapımına başlayacağız. Yapacağımız kütüphanemizde gençlerimize çeşitli ikramlarda bulunacağız ve burası bir kütüphaneden çok daha fazlası olacak. Kütüphane bir okuma merkezidir. Battalgazi Belediyesi olarak okuyan Battalgazi'ye örnek bir kütüphane kazandırıyoruz. İlçemiz okuyor, bununla ne kadar gurur duysak azdır."