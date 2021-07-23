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Battalgazili kadınlar Malatya motifli halılar dokuyor - Son Dakika

Battalgazili kadınlar Malatya motifli halılar dokuyor

23.07.2021 15:59
Battalgazili kadınlar Malatya motifli halılar dokuyor, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde halı kursunda kadınlar hem meslek öğreniyorlar hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde halı kursunda kadınlar hem meslek öğreniyorlar hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda açılan halı dokuma kursuna kadınlar ilgi gösteriyor. İŞKUR ve Halk Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle açılan kursta usta öğreticiler tarafından verilen eğitimler ile kadınlar el becerilerini geliştiriyor. 13 hafta devam edecek olan kursta hem meslek öğrenip hem de ev ekonomilerine katkı sağlayan 15 kadın, maharetli elleriyle en güzel halıyı dokumaya özen gösteriyor.

Halı dokuma kursunun dolu dolu geçtiğini aktaran 45 yaşındaki kursiyer Arzu Karabulut, "Pandemi döneminde çok sıkıldık. Hem evden dışarı çıkmak hem de evimize katkıda bulunmak için Battalgazi Belediyesi tarafından açılan halı dokuma kursuna geldik. Ev hanımlarını düşünen ve bize bu imkanı veren Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e canı gönülden teşekkür ediyorum. Halı dokuma kursumuz çok güzel geçiyor. Ben aynı zamanda hoca olmak için de kursa geliyorum. Burada öğrendiklerimi diğer ev hanımlarına aktarmak istiyorum. Kursta halı dokumanın tüm aşamalarını öğreniyoruz. Kolay bir iş gibi görünse de aslında zor bir iş. İnşallah buradaki sistemi evimde yapmayı düşünüyorum. Evde boş boş oturup televizyon izleyeceğime, bu sanatla uğraşır çevremdeki bayanlara faydalı olurum" şeklinde konuştu.

Kursta öğrendikleri ile ev ekonomisine destek olmak istediğini belirten 46 yaşındaki kursiyer Asuman Köme, "Benim kurslara üçüncü gelişim. Hocalarımızın destekleriyle Malatya motifli halı yaptım. Severek yapıyorum ve severek geliyorum. Eğleniyoruz, muhabbet ediyoruz, neşemiz yerinde çok şükür. Buradaki öğrendiklerimle bir şeyler yapıp, ev ekonomime destek olmak istiyorum. Buradan tüm kadınlara seslenmek istiyorum. Evlerinde oturmasınlar, bu kurslara gelsinler. Kendilerini geliştirsinler. Bu imkanı bizlere sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Halı dokuma kursumuza yoğun talep var"

Battalgazi Belediyesi'nin açtığı kursa yoğun talep olduğunu aktaran usta öğretici Asuman Tolgun, "Kursumuza yoğun talep var. Öğrencilerimizin tamamı neredeyse ev hanımları. Halı dokuma konusunda çok becerikliler. Öğrencilerimiz burada halı, tablo, seccade, kilim gibi el dokuma sanatlarını öğreniyorlar. Kimi bayanlar kendilerini geliştirirken, kimi bayanlar ise burada öğrendiklerini ticarete dökmek ve ev ekonomilerine katkı sağlamak istiyorlar. Pandemiden dolayı öğrenci sayımızı sınırlı tutuyoruz. Gelmek isteyen birçok öğrenci bekliyor. İnşallah onları da ikinci kursa yazdıracağız. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e bize bu imkanı sağladığı için çok ama çok teşekkür ediyoruz" dedi. - MALATYA

Battalgazili kadınlar Malatya motifli halılar dokuyor
Battalgazili kadınlar Malatya motifli halılar dokuyor
Battalgazili kadınlar Malatya motifli halılar dokuyor
Battalgazili kadınlar Malatya motifli halılar dokuyor
Battalgazili kadınlar Malatya motifli halılar dokuyor

Osman Güder, Malatya, Pandemi, İŞKUR, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Battalgazili kadınlar Malatya motifli halılar dokuyor - Son Dakika


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