Battaniye üretimi yapan fabrika kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Battaniye üretimi yapan fabrika kullanılmaz hale geldi

03.05.2022 00:58
Battaniye üretimi yapan fabrika kullanılmaz hale geldi

Uşak'ta bir battaniye üretimi yapan fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları başladı.

Uşak'ta bir battaniye üretimi yapan fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları başladı.

Uşak'ta Sivaslı yolu üzerinde battaniye üretimi yapan fabrikada henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ramazan bayramı nedeniyle kapalı olduğu öğrenilen fabrikada ekiplerin yaklaşık 4 saatlik titiz çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında, depo bölümündeki elyaf ve iplik gibi malzemeler tamamen yanarken, makineler de kullanılmaz hale geldi. Çıkış sebebi belli olmayan yangın için ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK

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Son Dakika | Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı Son Dakika | Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın Bayburt Group inşaat firmasının deposunda yangın çıktı Bayburt Group inşaat firmasının deposunda yangın çıktı

İtfaiye, Sivaslı, Yangın, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Battaniye üretimi yapan fabrika kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Battaniye üretimi yapan fabrika kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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