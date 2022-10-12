BATTANİYEDE ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI CESEDİ BULUNAN KADINA, SEVGİLİSİ FARE ZEHRİ VERMİŞ - Son Dakika
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BATTANİYEDE ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI CESEDİ BULUNAN KADINA, SEVGİLİSİ FARE ZEHRİ VERMİŞ

12.10.2022 12:55

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yol kenarında battaniyeye sarılı ve elleri ile ayakları bağlı cansız bedeni bulanan kadının, Afganistan uyruklu Nadia Noori (30) olduğu belirlendi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yol kenarında battaniyeye sarılı ve elleri ile ayakları bağlı cansız bedeni bulanan kadının, Afganistan uyruklu Nadia Noori (30) olduğu belirlendi. Noori'nin, vatandaşı olan sevgilisi Sabour S. (21) tarafından fare zehriyle öldürüldüğü tespit edildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'ta yol kenarındaki boş arazide, battaniye içinde kadının hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kadının en az 4 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, elleri plastik kelepçeyle bağlı, ayakları ise koli bandıyla bantlanmış kadının cesedinin bulunduğu bölgede geniş çaplı araştırma yaptı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından cansız beden, kesin ölüm nedeni tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan otopside; fare zehriyle zehirlendiği tespit edilen kadının, Afganistan uyruklu Nadia Noori'ye olduğu belirlendi. Cinayet Bürosu ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde yaşadığını belirlediği Noori'nin, evinde Afganistan uyruklu sevgilisi Sabour S. tarafından zehir verilerek öldürüldüğünü tespit etti. Kıskançlık nedeniyle aralarında yaşanan tartışma sonrası Noori'nin, sevgilisi tarafından öldürüldüğü, cesedinin ise birkaç gün evde saklandığı ortaya çıktı. Sabour S.'nin, Noori'nin cesedini dün el arabasına koyup, 2 kilometre götürdükten sonra araziye attığı belirlendi. Gözaltına alınan cinayet şüphelisinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Afganistan, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BATTANİYEDE ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI CESEDİ BULUNAN KADINA, SEVGİLİSİ FARE ZEHRİ VERMİŞ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BATTANİYEDE ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI CESEDİ BULUNAN KADINA, SEVGİLİSİ FARE ZEHRİ VERMİŞ - Son Dakika
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