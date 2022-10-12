Battaniyede elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunan kadına, sevgilisi fare zehri vermiş (2) - Son Dakika
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Battaniyede elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunan kadına, sevgilisi fare zehri vermiş (2)

12.10.2022 16:35
Battaniyede elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunan kadına, sevgilisi fare zehri vermiş (2)

ZEHRİ YEMEĞİNE KOYUP ÖLMESİNİ BEKLEMİŞDenizli'de, Afganistan uyruklu sevgilisi Nadia Noori'yi zehirleyerek öldüren vatandaşı Sabour Sakhızadeh, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ZEHRİ YEMEĞİNE KOYUP ÖLMESİNİ BEKLEMİŞ

Denizli'de, Afganistan uyruklu sevgilisi Nadia Noori'yi zehirleyerek öldüren vatandaşı Sabour Sakhızadeh, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sakhızadeh, ifadesinde, sevgilisini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü itiraf etti. Sakhızadeh, önceki akşam, sevgilisinin yemeğine fare zehri koyduğunu, yedikten sonra ölmesini beklediğini söyledi. Sakhızadeh, Noori öldükten sonra kolay taşımak için ellerini ve ayaklarını bağlayıp, battaniyeye sararak 2 tekerlekli el arabasıyla 2 kilometre taşıyıp, yol kenarına attığını anlattı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞÖte yandan Nadia Noori'nin, Sabour Sakhızadeh için uzaklaştırma kararı aldırdığı, 8 Eylül'de süresi dolan karar sonrası ikilinin beraber yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Afganistan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Battaniyede elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunan kadına, sevgilisi fare zehri vermiş (2) - Son Dakika

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