Denizli 'de, Afganistan uyruklu sevgilisi Nadia Noori'yi zehirleyerek öldüren vatandaşı Sabour Sakhızadeh, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sakhızadeh, ifadesinde, sevgilisini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü itiraf etti. Sakhızadeh, önceki akşam, sevgilisinin yemeğine fare zehri koyduğunu, yedikten sonra ölmesini beklediğini söyledi. Sakhızadeh, Noori öldükten sonra kolay taşımak için ellerini ve ayaklarını bağlayıp, battaniyeye sararak 2 tekerlekli el arabasıyla 2 kilometre taşıyıp, yol kenarına attığını anlattı.

Kaynak: DHA

Afganistan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Battaniyede elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunan kadına, sevgilisi fare zehri vermiş (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.