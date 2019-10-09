Son Dakika Haberleri: Battaniyede indirim izdihama neden oldu
Son Dakika Genel Battaniyede indirim izdihama neden oldu

Battaniyede indirim izdihama neden oldu

1 saat önce

Battaniyede indirim izdihama neden olduTOKAT - Tokat'a, Gaziantep'ten gelen bir halıcı 'depoyu su bastı, yüzde 70' indirim şeklinde afişler asması nedeniyle vatandaşların akınına uğradı.

Battaniyede indirim izdihama neden oldu

TOKAT - Tokat'a, Gaziantep'ten gelen bir halıcı 'depoyu su bastı, yüzde 70' indirim şeklinde afişler asması nedeniyle vatandaşların akınına uğradı.

Behzat caddesinde bir iş yerinin camlarına ürünlerde yüzde 70'e varan indirim yapacağı, ücretsiz paspas dağıtılacağını duyan vatandaşlar sabah saatlerinde sıraya girdi. İş yerinin kapılarının açılması ile birlikte içeriye girmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar görevlilere zor anlar yaşattı. Kalabalık arasında içeriye girmeyi başaran vatandaşlar hediye olarak dağıtılan paspasların yanı sıra yorgan, battaniye, halı almak için yoğun çaba gösterdi. Kısa sürede battaniye ve paspaslar tükenirken, iş yeri sahibi Lazgin Fidan depolarını su bastığını, bütün ürünleri zararı sattıklarını ileri sürdü. Battaniyelerin 50, yorganların 15- 20 liraya sattıklarını ifade eden Fidan, "Bizimki kampanya değil, su baskını. Ne alırsan yüzde 70 indirim. Oldukça yoğun bir ilgi var" dedi.

Battaniyede indirim izdihama neden oldu

Gaziantep, Tokat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zabıta kağıt toplayan çocuğu tokatladı! Sosyal medya ayaklandı
Genç oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen 80 yaşındaki adamla evlendiği ortaya çıktı Sınırda alarm! Okullar tatil edildi, internet ve GSM hatları kapatıldı Suriye'den 9 roket atıldı, kaymakamlık vatandaşları uyardı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 23:36:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Battaniyede indirim izdihama neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]