Battaniyeler arasındaki 51 kilo esrar 'Engel'e takıldı - Son Dakika

Battaniyeler arasındaki 51 kilo esrar 'Engel'e takıldı

DİYARBAKIR'da, Lice ilçesinden Uşak'a halı ve battaniye paketleri içerisinde uyuşturucu madde götürüleceği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı'nca narkotik köpeği 'Engel' ile yapılan aramalarda, 51 kilo esrar ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da, Lice ilçesinden Uşak'a halı ve battaniye paketleri içerisinde uyuşturucu madde götürüleceği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı'nca narkotik köpeği 'Engel' ile yapılan aramalarda,  51 kilo esrar ele geçirildi. Araçta bulunan ve cezaevinden izinli çıktıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, Van'dan Diyarbakır'a, yolcu otobüsüne kargo olarak verilen demir profillerin içerisinde çıkan uyuşturucuyu almaya gelen 1 kişi de gözaltına alındı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda, Uşak'tan Diyarbakır'a gelen 2 kişinin, Lice ilçesinden esrar satın alarak kullandıkları araç içerisine yükledikleri halı ve battaniye paketleri içerisinde uyuşturucu maddeyi Uşak'a sevk edecekleri, ayrıca Van'dan Diyarbakır'a gelen yolcu otobüsüne kargo olarak verilen demir profiller içerisinde metamfetamin olduğu ve bu uyuşturucu maddenin kentte satışa çıkarılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

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NARKOTİK KÖPEĞİ 'ENGEL' TESPİT ETTİ

Lice ilçesi Duru Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında durdurulan araçta narkotik köpeği 'Engel'in tepki vermesi üzerine yapılan aramada, aracın arka kısmına istiflenen battaniyeler arasına gizlenmiş, 3 çuval içerisinde ve 15 ayrı paket halinde 51 kilo esrar ele geçirildi. Araçta bulunan ve cezaevinden izinli olarak çıktıkları tespit edilen M.G. ve C.S., gözaltına alındı. Ayrıca, Van'dan gelip Diyarbakır otogarına giriş yapan tüm yolcu otobüsleri takip edilerek, tespit edilen otobüsün yolcu bagaj bölümünde bulunan metamfetamin dolu demir profilleri teslim almaya gelen A.S. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

?Otobüsle uyuşturucu maddeyi Van'dan gönderen kişinin yakalanmasına çalışılıyor.


Diyarbakır, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:27 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Battaniyeler arasındaki 51 kilo esrar 'Engel'e takıldı - Son Dakika
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