Battaniyeler arasındaki 51 kilo esrar 'Engel'e takıldı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, Lice ilçesinden Uşak'a halı ve battaniye paketleri içerisinde uyuşturucu madde götürüleceği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı'nca narkotik köpeği 'Engel' ile yapılan aramalarda, 51 kilo esrar ele geçirildi. Araçta bulunan ve cezaevinden izinli çıktıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, Van'dan Diyarbakır'a, yolcu otobüsüne kargo olarak verilen demir profillerin içerisinde çıkan uyuşturucuyu almaya gelen 1 kişi de gözaltına alındı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'da, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda, Uşak'tan Diyarbakır'a gelen 2 kişinin, Lice ilçesinden esrar satın alarak kullandıkları araç içerisine yükledikleri halı ve battaniye paketleri içerisinde uyuşturucu maddeyi Uşak'a sevk edecekleri, ayrıca Van'dan Diyarbakır'a gelen yolcu otobüsüne kargo olarak verilen demir profiller içerisinde metamfetamin olduğu ve bu uyuşturucu maddenin kentte satışa çıkarılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
?Otobüsle uyuşturucu maddeyi Van'dan gönderen kişinin yakalanmasına çalışılıyor.