Battaniyeli hırsız polisten kaçamadı - Son Dakika
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Battaniyeli hırsız polisten kaçamadı

20.04.2022 13:57
Battaniyeli hırsız polisten kaçamadı

Gaziantep'te tanınmamak için kendini battaniye ile kamufle ederek bir apartmanın önündeki metal merdiven korkuluklarını çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te tanınmamak için kendini battaniye ile kamufle ederek bir apartmanın önündeki metal merdiven korkuluklarını çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın girişindeki metal merdiven korkuluklarını çalan ve tanınmamak için üzerine battaniye atan G.Y. güvenlik kamerasına yakalandı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlığı gerçekleştiren G.Y. yakalanarak sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklandı. Hırsızın metal merdiven korkuluklarını çalma anı ise saniye saniye apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

Battaniyeli hırsız polisten kaçamadı
Battaniyeli hırsız polisten kaçamadı
Battaniyeli hırsız polisten kaçamadı
Battaniyeli hırsız polisten kaçamadı

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Atatürk Bulvarı, Gaziantep, Metal, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Battaniyeli hırsız polisten kaçamadı - Son Dakika


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