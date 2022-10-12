Karısına fare zehri verdi! Eve dönüp yaşadığını görünce boğarak öldürdü - Son Dakika
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Karısına fare zehri verdi! Eve dönüp yaşadığını görünce boğarak öldürdü

12.10.2022 11:27

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanıp battaniyeye sarılı halde yol kenarındaki araziye atılan kadını çocuk meselesi yüzünden tartıştığı kendisinden 8 yaş küçük kocasının öldürdüğü ortaya çıktı. Kadına fare zehri verip işe giden katilin dönüşte yaşadığını gördüğü kadını boğazını sıkarak öldürdüğü belirlendi.

Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde dün gece elleri ayakları koli bandıyla bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan kadının kimliği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonrasında üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 1 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu 30 yaşındaki Nadia Nori'ye ait olduğu tespit edildi.

ZEHİRLEYİP İŞE GİTTİ

Detaylı inceleme sonucu vücudunda herhangi bir yara izine rastlanılamayan Nadia Nori'nin kendisinden 8 yaş küçük eşi tarafından önce elleri ve ayakları koli bandıyla bağlandıktan sonra fare zehri verilerek zehirlendiği, daha sonra işe giden kocanın döndüğünde halen yaşadığını fark ettiği karısını boğazını sıkarak öldürdüğü belirlendi.

Karısına fare zehri verip işe gitti, dönüşte yaşadığını görünce boğazını sıkıp öldürdü

KISA SÜREDE YAKAYI ELE VERDİ

Öldürdüğü karısının cansız bedenini battaniyeye sararak yol kenarındaki boş araziye atan koca, Cinayet Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Karısına fare zehri verip işe gitti, dönüşte yaşadığını görünce boğazını sıkıp öldürdü

CİNAYETİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI

Gözaltına alınan şüpheli verdiği ilk ifadesinde çocuğunun kendisinden olup olmadığı konusunda şüphelendiğini ve ailesinin kendisine aralarındaki yaş farkından dolayı sürekli baskı kurmasından ötürü sürekli tartıştıklarını, işe gitmeden önce eşinin ellerini ayaklarını bağlayıp fare zehri verdiği ve geri döndüğünde ise can çekişen eşini boğazını sıkıp öldürdüğü itiraf ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Denizli, kavga, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karısına fare zehri verdi! Eve dönüp yaşadığını görünce boğarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karısına fare zehri verdi! Eve dönüp yaşadığını görünce boğarak öldürdü - Son Dakika
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