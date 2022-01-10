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Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı - Son Dakika

Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı

10.01.2022 18:25

Isparta'nın Yakaören köyünde tartıştığı 20 yaşındaki genci silahla vurarak öldüren şahıs, amcasının evinde saklandığı çatıda kıskıvrak yakalandıktan sonra bugün amcası ve yengesi ile birlikte adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı gözyaşlarına hakim olamadı.

Dün sabah saatlerinde Yakaören köyünde meydana gelen olayda ağlık bölgedeki kulübede karşılaşan Hayri Akyürekli ile Ramazan Kurt (20) arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Hayri Akyürekli, belinden çıkardığı silahla Kurt'u vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cesedini sürükleyerek dere kenarına götürmeye çalışan Hayri Akyürekli, çevredeki vatandaşların onu görmesi üzerine aracı ile olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılan Ramazan Kurt'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından Yakaören köyünde defnedildi.

Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken gözyaşlarına hakim olamadı

BATTANİYEYE SARILI HALDE YAKALANDI

Katil zanlısı Hayri Akyürekli, cinayet işledikten sonra Yakaören köyündeki amcasının evine gitti. Evin çatı kısmında battaniyeye sarılı bir halde saklanan katil zanlısı, JASAT ekiplerinin başarılı çalışması sonrası 2 saat içerisinde kıskıvrak yakalandı. Cinayet sırasında kullandığı silahı ise evin bahçesindeki köpek kulübesine sakladığı öğrenildi.

Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken gözyaşlarına hakim olamadı

AMCA VE YENGE BAŞKA BİRİNİ DAHA EVİNDE SAKLAMIŞ

JASAT ekipleri dün gerçekleşen cinayeti araştırırken, amca ve yenge, uyuşturucu madde temin etme başkasına verme sağlama suçundan 18 yıl hüküm alan cezaevinden kaçan R.K isimli vatandaşı iki buçuk ay evde sakladığı öğrenildi. R.K, Jandarmanin dedektifleri olan JASAT ekiplerince cinayet zanlısı Hayri Akyürekli'nin amcasının evinde bulunan ahırda yakalanıp gözaltına alındı. R.K. bugün mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken gözyaşlarına hakim olamadı

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Katil zanlısı dün adli işlemleri için karakola götürüldükten sonra bugün sabah saatlerinde amcası Hasan Akyürekli, ve yengesi Ayşegül Akyürekli ile birlikte adliyeye getirildi. Adliyeye getirilirken göz yaşlarına hakim olamayan katil zanlısı Hayri Akyürekli ile amcası ve yengesinin mahkemesi devam ediyor.

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Ramazan Kurt, Isparta, Cinayet, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı - Son Dakika
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