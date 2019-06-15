Battaniyeyi şemsiye yaptılar
1 saat önce
Denizli'de öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:43 Kaynak: İHA
'de öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı. Vatandaşların yağmurdan korunmak için buldukları battaniyeli yöntem ise gülümseten görüntüler oluşturdu.
Parçalı bulutlu havanın etkili olduğu kentte öğleden sonra başlayan yağmur yağışı etkisini arttırmaya başladı. Sabah
güneşli olan hava öğleden sonra yerini yağmurlu havaya bırakınca vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağı nedeniyle trafikte zaman zaman aksaklıklarda yaşandı. Şemsiyesiz dışarı çıkan bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için balkon altları ve kapalı yerlere sığındı. Yağışın halen devam ettiği kentte yağmur kazaları da beraberinde getirirken çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Kentin simgesi horoz heykeli önünde 5 gencin gittikleri piknikte kullandıkları battaniyeyi yağmurdan korunmak için kendilerine şemsiye yapıp altına girmeleri ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu. Gençlerin bu halini görenler kendilerini gülmekten alıkoyamadı. - DENİZLİ
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