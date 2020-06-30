Battığı iddia edilen tekneden sağ kurtulan kişi arama çalışmalarına katıldı - Son Dakika

Battığı iddia edilen tekneden sağ kurtulan kişi arama çalışmalarına katıldı

Van Gölü'nde battığı iddia edilen tekneden sağ kurtulan Medeni Akbaş, güvenlik güçleri nezaretinde yer tespiti için yürütülen arama tarama çalışmalarına katıldı.

Van Gölü'nde battığı iddia edilen tekneden sağ kurtulan Medeni Akbaş, güvenlik güçleri nezaretinde yer tespiti için yürütülen arama tarama çalışmalarına katıldı.

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Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi'nde bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu iddia edilen kayıp tekneyi arama çalışmaları bugün de havadan ve gölde yürütülüyor.


Van Gölü'nün tamamında İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığıyla koordineli olarak ekipler tarafından havadan ve gölden arama kurtarma çalışmaları yürütülürken, Jandarma Genel Komutanlığından gelen ekip de su altı görüntüleme cihazıyla (ROW) çalışma yürütüyor


Sağ kurtulan Medeni Akbaş da jandarma gözetiminde yer tespiti için arama tarama çalışmalarına katıldı. Van Gölü'ne açılan Akbaş, yürütülen çalışmaların ardından yeniden jandarma komutanlığına götürüldü. - VAN

Jandarma, Van Gölü, Gevaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Battığı iddia edilen tekneden sağ kurtulan kişi arama çalışmalarına katıldı - Son Dakika
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