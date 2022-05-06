Battle.net Türk Lirasına Yerel Fiyatlandırma ile Geçiş Yaptı - Son Dakika
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Battle.net Türk Lirasına Yerel Fiyatlandırma ile Geçiş Yaptı

06.05.2022 20:48
Battle.net Türk Lirasına Yerel Fiyatlandırma ile Geçiş Yaptı

Activision Blizzard, Battle.net'e Türk Lirasının geleceğini duyurmuştu ancak yerel fiyatlandırmanın gelip gelmeyeceği bilinmiyordu. İşte yerel fiyatlandırma ile yeni fiyatlar...

Activision Blizzard'ın dijital oyun platformu Battle.net için geçen hafta Türk Lirası geleceği müjdesi verilmişti. 4 Mayıs'ta gelmesi beklenen yeni fiyatlar biraz gecikmeli de olsa dün akşam saatlerinde bu geçiş gerçekleşti ve yerel fiyatlandırma yapıldı.

Beklendiği üzere oyunlara bir yerel fiyatlandırma da yapıldı. Şu anda Euro 15,80 TL olmasına rağmen platform kuru direkt 10 TL'ye sabitlemiş durumda. Artık oyunları Battle.net üzerinden Türk Lirası ile yaklaşık %30 oranında daha ucuza satın alabilirsiniz.

Battle.net Türk Lirasına Yerel Fiyatlandırma ile Geçiş Yaptı

Battle.net Oyunlarının Yeni Fiyatları

Call of Duty: Vanguard - 599 TL

Call of Duty: Modern Warfare - 599 TL

Call of Duty: Black Ops 4 - 197 Tl

Overwatch - 199 TL

Diablo II: Resurrected - 399 TL

Diablo III: Eternal Collection - 299 Tl

World of Warcraft: Shadowlands - 399 TL

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Activision Blizzard, Call Of Duty, Türk Lirası, oyunlar, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Battle.net Türk Lirasına Yerel Fiyatlandırma ile Geçiş Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Battle.net Türk Lirasına Yerel Fiyatlandırma ile Geçiş Yaptı - Son Dakika
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