Battlefield 2042 açık beta tarihi belli oldu! - Son Dakika

Oyun dünyasının merakla beklediği Battlefield 2042, 9 Haziran 2021 tarihinde resmi olarak duyurulmuştu.Battlefield 6 adıyla çıkması tahmin edilen oyun hakkında daha önceden sızan haberlerin doğru olduğu kanıtlandı ve yeni oyun Battlefield 2042 adıyla piyasaya sürülecek.

Battlefield 2042'in yayıncı firması Electronic Arts, oyunun açık betası hakkında yeni bir paylaşımda bulundu. Battlefield 2042 açık beta ne zaman çıkacak? Battlefield 2042 fiyatı ne kadar? soruları yanıt buldu.

BATTLEFIELD AÇIK BETA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Battlefield 2042 açık beta tarihi Electronic Arts tarafından resmi olarak açıklandı. Popüler birinci şahıs nişancı oyunu Battlefield 2042'in açık betası son gelen açıklamaya göre Eylül 2021'de başlayacak.

BATTLEFIELD 2042 STEAM'DE ÖN SİPARİŞE AÇILDI!

Bugün gerçekleştirilen etkinlikte oynanışa dair herhangi bir şey paylaşılmadı. 13 Haziran tarihinde 'gameplay trailer' adı altında yeni bir video paylaşılacak. Daha fazla detaya o zaman ulaşabileceğiz. Oyun PS4, PS5 ve PC'de ön siparişe açık durumda. Steam mağazında 420 TL'den satışa sunulan yeni Battlefield oyunu PlayStation Store'da 500 TL fiyat ile oyun dünyasına giriş yaptı.

BATTLEFIELD 2042 FİYATI NE KADAR?

Oyunun açılan mağaza sayfalarının ardından fiyatları da belli oldu. İşte fiyatlar: