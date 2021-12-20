Battlefield 2042 hatayı nerede yaptı ? - Son Dakika
Üye Girişi

Battlefield 2042 hatayı nerede yaptı ?

20.12.2021 17:32
Battlefield 2042 hatayı nerede yaptı ?

Bir aksiyon-shooter oyunu olan Battlefield 2042 erken erişim gününden beri birçok tartışmaya sebep oldu. Steam'de en düşük puan alan oyunlar listesine girdi. Battlefield 2042'in çıkışında bu kadar nefret toplayan neydi ? İşte detaylar...

Devasa bir markanın linç mıknatısı olan son oyunu. Bilmeyenler için ufak bir tanıtım yapalım: Battlefield 2042, İsveç merkezli DICE şirketinin son çıkmış oyunu. Bir aksiyon-shooter oyunu olan Battlefield 2042 erken erişim gününden beri birçok tartışmaya sebep oldu. Steam'de en düşük puan alan oyunlar listesine girdi. Oyuncular tarafından linçlendi. Peki bu duruma ne sebep oldu ? Battlefield 2042'in çıkışında bu kadar nefret toplayan neydi ?

BÜYÜK MARKA, BÜYÜK DİKKATSİZLİK

Battlefield 2042 hatayı nerede yaptı ?
Battlefield serisi, 2002 yılından beri aksiyon dalını domine eden iki seriden biri. Battlefield'ı bu kadar ünlü yapan kısım ise oyunlarındaki güçlü multiplayer sistemi. Buna rağmen şu ana kadarki her oyunda bir de singleplayer hikaye modu bulunuyordu. Ancak, DICE, 2042 ile farklı bir hamle yapıp oyunun herhangi bir hikaye modu bulundurmayacağını açıkladı. Bu demek oluyordu ki bütün geliştirmeler halihazırda iyi becerdikleri multiplayer sistemine yönelik olacaktı.

Sonrasında Twitter hesaplarından duyurular yapıldı. Geri sayımlar başlatıldı ve 2042 için bir ton hype yaratıldı. "Yıllar boyu oynanacak" bir oyun yapmayı amaçladıklarını söylediler. Ancak işler, incelemelerden gördüğünüz üzere, beklenildiği gibi gitmedi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Bunun birçok sebebi var ancak şunu söyleyebilirim ki Battlefield 2042 yarım bir oyun. Oyunun çıkışından önce vaat edilen birçok şey oyuna eklenmemiş veya bozuk eklenmiş. Hatta önceki Battlefield oyunlarından da gördüğümüz ve serinin bir parçası olan bazı ögeler de oyunda eksik. Bunun da ötesinde multiplayer bir shooter oyundan beklenecek skor tablosu gibi ana ögeler de oyunda bulunmuyor. Oyunun hitbox sistemi kırık. Karakterlere ulaşmayan mermiler hasar verebiliyor, kafaya gelen mermiler işlemeyebiliyor. Silah yelpazesi olarak önceki oyunlara nazaran kısıtlı. Haritalar genişlemiş ve büyümüş ancak bazı kısımları boş kalmış. Oyunun sunucu kısmı ise lag problemleri ile cebelleşiyor.

Oyunun çıkışı yukarıda saydığım problemler ile karşılaşınca bazı profesyonel mecralar her ne kadar umutlu baksa da oyuncu kitlesi oyunu yerden yere vurdu. Steam'de en düşük puanlar alan oyunlar arasında yerini aldı.

Battlefield 2042 hatayı nerede yaptı ?

BATTLEFIELD 2042'DE İLERLEYEN ZAMANLARDA NE OLACAK?

Peki oyunun geleceği ne vaat ediyor ? Günden güne yapımcılar oyunu düzeltmeye ve yama yapmaya uğraşıyor. Kişisel olarak inanıyorum ki 2042 hatalarından arındıktan sonra temiz bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Ancak bu yine de çıkışında yediği tokadı yok saydırmıyor. Battlefield 2042 ve serinin geleceğini hepimiz birlikte inceleyeceğiz.

YORUMLAR
500
Kaynak: Fanzade

Battlefield, oyunlar, İsveç, Steam, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Battlefield 2042 hatayı nerede yaptı ? - Son Dakika

Bu haber Fanzade tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Fanzade tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Fanzade kurumudur.

Son Dakika
09:38 Akaryakıta 1 haftada 3 kez zam gelmesinin ardından İstanbul'da motorin 27.09 lira oldu
09:32 Akşener, CHP'nin "başörtüsü" girişimini değerlendirdi: Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım
08:38 Bursa'da otomobil sürücüleri arasında yaşanan yol verme tartışması sonrası yumruklar havada uçuştu! O anlar kameralara yansıdı
08:32 Biden'ın Cidde çıkartması da fayda etmedi! Suudi Arabistan petrol üretiminde kısıntı kararı aldı
08:27 Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın markaj! Prag'daki zirvede sohbet edebilmek için yoğun çaba harcadı
08:02 Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'na ev sahipliği yapan Çekya Başbakanı Fiala'dan Türkiye hakkında övgü dolu sözler
01:25 İstanbul'da 2 otobüsün arasında sıkışan İETT şoförü feci şekilde hayatını kaybetti
01:17 İzmir'de mide bulandıran görüntü! Kız öğrenci yurdunun önünde mastürbasyon yaptı
00:00 TCMB'nin swap hariç net rezervlerinin gerilemesi sonrası CHP'li Öztrak'tan hükümete tepki: Milletin döviz rezervini yağmalanacak ganimet sanmışlar
18:32 ABD, 2 yıla kadar hapsi istenen FETÖ firarisi Enes Kanter'in savunmasının alınması talebini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 09:55:01. #1.12#
SON DAKİKA: Battlefield 2042 hatayı nerede yaptı ? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement