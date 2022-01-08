Battlefield 2042 kısa süreliğine ücretsiz oldu - Son Dakika

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Battlefield 2042 istediği gibi bir etki yaratamadı. Electronic Arts'ın Battlefield 2042'yi sevmemesinin ardından bir şans vermeleri için Battlefield 2042'yi hafta sonu boyunca ücretsiz yaptı.

Xbox kullanıcıları hafta sonu boyunca Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold aboneleri ücretsiz olarak Battlefield 2042'yi oynayabilecekler. Ayrıca Microsoft, Battlefield 2042'nin yanında The Sinking City ve Star Renegades oyunlarını 10 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Battlefield 2042 daha öncelerinde de Steam'de üç gün boyunca ücretsiz olmuştu ancak ona rağmen Battlefield 2042'nin incelemelerinde değişiklik olmadı. Steam'de 80 bini aşkın yapılan incelemede çoğunlukla olumsuz aldı.