Battlefield 2042 ücretsiz mi oluyor? Hayal kırıklığına uğrayan EA, açıklamada bulundu! - Son Dakika

Battlefield 2042 ücretsiz mi oluyor? Hayal kırıklığına uğrayan EA, açıklamada bulundu!

Battlefield 2042 ücretsiz mi oluyor? Hayal kırıklığına uğrayan EA, açıklamada bulundu!
Son Güncelleme: 26.01.2022 14:15

Electronic Arts'ın Battlefield 2042 için "büyük hayal kırıklığına" uğradığı ve oynaması ücretsiz olması da dahil olmak üzere bunun gibi diğer seçenekleri değerlendirdiğini bildirdi.

Battlefield oyunları her zaman lansmanlarında büyük bir olumlu tepki oluşturmasıyla bilinmektedir. Ancak Battlefield 2042, tüm Battlefield oyunları arasındaki en zor lansmana sahip oldu. Battlefield 2042'de hatalar, eksik içerik, kasırga gibi yeni özelliklerin hayal kırıklığı yaratan uygulaması sonucunda Battlefield 2042'nin hayal kırıklığına olduğu yorumları yapıldı.

Oyun dünyasındaki söylentileri ile bilinen Tom Henderson, "EA'nın Battlefield 2042'nin performansından çok hayal kırıklığına uğradığı ve başlık söz konusu olduğunda "tüm seçeneklere baktığı" bildiriliyor, buna Free to Play'e bazı kapasitelerde bakmak da dahil." ifadelerine yer verdi.

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Oynaması ücretsiz olarak bahsedilmesinin ötesinde Battlefield 2042 söz konusu olduğunda "tüm seçeneklere bakmanın" ne anlama geldiği belli değil. Battlefield 2042 ile ilgili sorunların zenginliği göz önüne alındığında, sadece oynaması ücretsiz hale getirmenin topluluğun resepsiyonu düzeltmesi olası görünmüyor.

EA, daha önce de sorunlu lansman yaşayan Star Wars Battlefront 2 için de oyun indirimi, oynaması ücretsiz gibi çözümler üretmedi. EA, bunun yerine oyundaki sorunlar üzerinde çalıştı.

Battlefield 2042 ücretsiz mi oluyor? Hayal kırıklığına uğrayan EA, açıklamada bulundu!

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Son Dakika Gamegar Battlefield 2042 ücretsiz mi oluyor? Hayal kırıklığına uğrayan EA, açıklamada bulundu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Battlefield 2042 ücretsiz mi oluyor? Hayal kırıklığına uğrayan EA, açıklamada bulundu! - Son Dakika
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