Battlefield 3 sistem gereksinimleri neler? Battlefield 3 kaç GB?

Battlefield 3, 25 Ekim 2011'de Kuzey Amerika'da, 28 Ekim 2011'de ise Avrupa ve tüm dünyada piyasaya sürülen, yapımcılığını Digital Illusions CE'nin, yayımcılığını ve dağıtıcılığını ise Electronic Arts'ın yaptığı video oyunu. Microsoft Windows, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için çıkmıştır
Birinci şahıs nişancı oyunu hayranlarının tercih listesinde üst sıralarda yer alan Battlefield 3 sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Battlefield 3 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Battlefield 3 sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Battlefield 3 kaç GB? Sizler için derledik.
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Battlefield 3'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 15 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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