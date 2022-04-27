Battlefield 3 sistem gereksinimleri neler? Battlefield 3 kaç GB?

Battlefield 3, 25 Ekim 2011'de Kuzey Amerika'da, 28 Ekim 2011'de ise Avrupa ve tüm dünyada piyasaya sürülen, yapımcılığını Digital Illusions CE'nin, yayımcılığını ve dağıtıcılığını ise Electronic Arts'ın yaptığı video oyunu. Microsoft Windows, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için çıkmıştır

Birinci şahıs nişancı oyunu hayranlarının tercih listesinde üst sıralarda yer alan Battlefield 3 sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Battlefield 3 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Battlefield 3 sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Battlefield 3 kaç GB? Sizler için derledik.

BATTLEFIELD 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

BATTLEFIELD 3 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Core 2 Duo@2.0GHz

RAM: 2GB

Ekran Kartı: DirectX 10 veya 11 uyumlu Nvidia veya ATI kartı

Depolama: 15 GB

BATTLEFIELD 3 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Dört çekirdekli Intel veya AMD işlemci

RAM: 4GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 460,Radeon HD 6850

Depolama: 15 GB

BATTLEFIELD 3 KAÇ GB?

Battlefield 3'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 15 GB boş depolama alanı gerekmektedir.