Battlefield 3 sistem gereksinimleri neler? Battlefield 3 kaç GB? - Son Dakika
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Battlefield 3 sistem gereksinimleri neler? Battlefield 3 kaç GB?

27.04.2022 16:43

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından birisi olan Battlefield 3 çok oyunculu modun yanı sıra senaryo modunun kooperatif oynanış modunu da içeriyor. Dünya çapında milyonlarca oyunucusu bulunan ve sektörün en fazla oynanan oyunları arasında yer alan Battlefield 3 sistem gereksinimleri nedir? Battlefield 3 kaç GB? Detaylar haberimizde...

Battlefield 3, 25 Ekim 2011'de Kuzey Amerika'da, 28 Ekim 2011'de ise Avrupa ve tüm dünyada piyasaya sürülen, yapımcılığını Digital Illusions CE'nin, yayımcılığını ve dağıtıcılığını ise Electronic Arts'ın yaptığı video oyunu. Microsoft Windows, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için çıkmıştır

Birinci şahıs nişancı oyunu hayranlarının tercih listesinde üst sıralarda yer alan Battlefield 3 sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Battlefield 3 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Battlefield 3 sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Battlefield 3 kaç GB? Sizler için derledik.

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BATTLEFIELD 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

BATTLEFIELD 3 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Core 2 Duo@2.0GHz
  • RAM: 2GB
  • Ekran Kartı: DirectX 10 veya 11 uyumlu Nvidia veya ATI kartı
  • Depolama: 15 GB

BATTLEFIELD 3 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
  • İşlemci: Dört çekirdekli Intel veya AMD işlemci
  • RAM: 4GB
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 460,Radeon HD 6850
  • Depolama: 15 GB

BATTLEFIELD 3 KAÇ GB?

Battlefield 3'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 15 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

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