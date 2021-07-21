Battlefield 5, Microsoft Flight Simulator ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor - Son Dakika
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Battlefield 5, Microsoft Flight Simulator ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor

21.07.2021 20:43
Battlefield 5, Microsoft Flight Simulator ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor

Her ay kütüphanesini yeni oyunlarla genişleten ve oyuncuların hizmetine sunan popüler servis sistemi Game Pass, Ağustos ayına kadar 12 oyunu bizlerle buluşturacak.

Aylık üyelik sistemiyle çalışan Xbox Game Pass'e düzenli olarak yeni yapımlar eklendiği gibi aynı zamanda kütüphaneden çıkarılan oyunlar da oluyor.

Bu haftaki listede ve Battlefield V gibi dikkat çeken oyunlar var. Battlefield V'in EA Play'e dahil olmasıyla birlikte halihazırda EA Play oyunlarını bünyesinde barındıran Game Pass, oyuncular tarafından daha da takdir ediliyor.

Game Pass'ta Bir Hafta İçerisinde Gelecek Oyunlar

  • Battlefield V - EA Play (Cloud) - eklendi
  • Cris Tales - Cloud, Konsol ve PC - eklendi
  • Atomicrops - Cloud, Konsol ve PC - 22 Temmuz
  • Raji: An Ancient Epic - Cloud,Konsol ve PC - 22 Temmuz
  • Last Stop - Cloud, Konsol ve PC - 22 Temmuz
  • Blinx: The Time Sweeper - Cloud ve Konsol - 26 Temmuz
  • Crimson Skies: High Road to Revenge - Cloud ve Konsol - 26 Temmuz
  • Microsoft Flight Simulator - Xbox Series X/S - 27 Temmuz
  • Lethal League Blaze - Cloud, Konsol ve PC - 29 Temmuz
  • Omno - Cloud, Konsol ve PC - 29 Temmuz
  • Project Wingman - PC - 29 Temmuz
  • The Ascent - Cloud, Konsol ve PC - 29 Temmuz

31 Temmuz'da Xbox Game Pass Kütüphanesinden Çıkarılacak Oyunlar

  • It Lurks Below - Konsol ve PC
  • The Touryst - Cloud, Konsol ve PC
  • UnderMine - Cloud, Konsol ve PC
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Münir Karaloğlu, Xbox Game Pass, Game, xbox, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Battlefield 5, Microsoft Flight Simulator ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor - Son Dakika


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