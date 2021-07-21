Battlefield 5, Microsoft Flight Simulator ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor - Son Dakika

Aylık üyelik sistemiyle çalışan Xbox Game Pass'e düzenli olarak yeni yapımlar eklendiği gibi aynı zamanda kütüphaneden çıkarılan oyunlar da oluyor.

Bu haftaki listede ve Battlefield V gibi dikkat çeken oyunlar var. Battlefield V'in EA Play'e dahil olmasıyla birlikte halihazırda EA Play oyunlarını bünyesinde barındıran Game Pass, oyuncular tarafından daha da takdir ediliyor.

Game Pass'ta Bir Hafta İçerisinde Gelecek Oyunlar

Battlefield V - EA Play (Cloud) - eklendi

- EA Play (Cloud) - Cris Tales - Cloud, Konsol ve PC - eklendi

- Cloud, Konsol ve PC - Atomicrops - Cloud, Konsol ve PC - 22 Temmuz

- Cloud, Konsol ve PC - Raji: An Ancient Epic - Cloud,Konsol ve PC - 22 Temmuz

- Cloud,Konsol ve PC - Last Stop - Cloud, Konsol ve PC - 22 Temmuz

- Cloud, Konsol ve PC - Blinx: The Time Sweeper - Cloud ve Konsol - 26 Temmuz

- Cloud ve Konsol - Crimson Skies: High Road to Revenge - Cloud ve Konsol - 26 Temmuz

- Cloud ve Konsol - Microsoft Flight Simulator - Xbox Series X/S - 27 Temmuz

- Xbox Series X/S - Lethal League Blaze - Cloud, Konsol ve PC - 29 Temmuz

- Cloud, Konsol ve PC - Omno - Cloud, Konsol ve PC - 29 Temmuz

- Cloud, Konsol ve PC - Project Wingman - PC - 29 Temmuz

- PC - The Ascent - Cloud, Konsol ve PC - 29 Temmuz

31 Temmuz'da Xbox Game Pass Kütüphanesinden Çıkarılacak Oyunlar