Battlefield 6, Xbox Game Pass için gelebilir! - Son Dakika

Battlefield 6, Xbox Game Pass için gelebilir!

Battlefield 6, Xbox Game Pass için gelebilir!
Son Güncelleme: 09.04.2021 18:40

Söylentilerin ardından Tom Henderson bu paylaşımları onayladı. Fakat lansman kısmında oyunun Xbox Game Pass içerisinde olup olmayacağı henüz kesin değil.

Şirket içerisinde çalıştığını belirten kişilerin çıkardığı söylentilere göre Battlefield 6 çıktığı ilk gün Xbox Game Pass üzerinden indirilebilir olacak.

Podcast yayınından yapılan söylentide bu yıl çıkması beklenilen Battlefield yeni oyununda dedikodular devam etmektedir. Battlefield VI hakkında çıkan yeni ve güçlü dayanakları olan söylentiler günden güne devam ediyor. Bu sefer çıkan söylentinin içeriği ise Xbox Era Podcast esnasında söylenilen cümlenin seri ile alakalı olup olmadığı hakkında sorular uyandırdı. Bunun üzerine Battlefield sızıntıları ile ilgili adından uzun süredir bahsettiren Tom Henderson bu olayı onayladı. oyunu Xbox Game Pass sistemine kesin olarak eklenecek!

Battlefield 6, Xbox Game Pass İçerisinde Yer Alacak!

Battlefield VI, Xbox Game Pass içerisinde yer alıyor!  Söylentilerin ardından Tom Henderson bu paylaşımları onayladı. Fakat lansman kısmında oyunun Xbox Game Pass içerisinde olup olmayacağı henüz kesin değil. Dİğer Battlefield oyunlarının lansmanları göz önünde bulundurulur ise EA DICE bu kararı almış olabilir. Podcast sırasında yapılan sızıntıda Shpeshal Ed, "Büyük olasılıkla yılın sonlarına doğru üçüncü parti AAA, FPS oyunu Xbox Game Pass'a eklenecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: Playerbros

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SON DAKİKA: Battlefield 6, Xbox Game Pass için gelebilir! - Son Dakika
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