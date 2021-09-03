Battlefield Mobile test süreci başladı! EA, ilk görüntüleri yayınlandı - Son Dakika
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Battlefield Mobile test süreci başladı! EA, ilk görüntüleri yayınlandı

03.09.2021 16:56

Electronic Arts Battlefield Mobile için test sürecini başlattı. Ön kayıtlar Google Play Store kullanıcıları için erişime açıldı.

Electronic Arts (EA), Battlefield Mobile için test aşamasını başlattığını duyurdu. Oyun,Endonezya ve Filipinler'de sınırlı sayıda kullanıcının erişimine açıldı.

EA'nin açıklamasına göre, her ön kayıt yaptıran Battlefield Mobile oyununa erişemeyecek. Kayıt sınırı olması nedeniyle yalnızca seçkin kullanıcılar test sürecine katılacaklar. Ayrıca FIFA Battlefield Mobile oynamak için internet bağlantısının olması gerekecek.

Battlefield Mobile test süreci başladı! EA, ilk görüntüleri yayınlandı

BATTLEFIELD MOBILE TEST SÜRECİNİN TÜRKİYE'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Oyuncular, Assault, Support, Medic ya da Recon sınıfları arasında seçim şansı sunacak mobil oyunun içerisinde, birçok kullanılabilir araç da olacak. Geliştirilme aşamasının devam ettiğini vurgulayan yapım şirketi, beta sürecinin Android 7.0 ve üzeri akıllı telefonlarda çalışacağını aktardı.

Battlefield Mobile'ın ilerleyen zamanlarda Türkiye için de test sürecini başlatması bekleniyor. Ancak Test sürecinin hangi ülkelere genişleyeceği ve oyunun nihai sürümünün ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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