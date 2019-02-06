Battlefield V'in Satışları Ea Games'i Hiç Tatmin Etmedi

Geçtiğimiz yaz döneminde ve hatta yılbaşında oyun satışları beklenen düzeyde değildi. Son yılların en bereketsiz dönemini yaşayan oyun dünyasında, Battlefield V de tokat yiyenlerden oldu. EA Games'in 2018 raporunda, oyunun beklenenin çok altında satış yapabildiği belirtildi.
Oyunun satışlarda neden mantarladığını görebilmek çok da zor değil: Nitekim 20 Kasım
'da çıkması beklenen oyun ertelendi ve merakla beklenen battle royale modu bir anda boşluğa düştü. Daha sonrasında piyasaya çıkma döneminde, Red Dead Redemption
2 ve Call of Duty: Black Ops 4 gibi 'baba' yapımlarla kapışmak zorunda kaldı. En sonunda oyun hayal kırıklığı oldu.
Ancak EA her zaman bir B planına sahip olmasıyla biliniyor. Dün yayınlanan F2P battle royale oyunu Apex: Legends ile turnayı gözünden vurduğunu hepimiz biliyoruz. Sadece 1 gün içerisinde 2.5 milyon oyuncuya ulaşan yapım, daha uzun süre adından söz ettirecek gibi görünüyor.
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