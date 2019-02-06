Son Dakika Haberleri: Battlefield V'in Satışları Ea Games'i Hiç Tatmin Etmedi

Battlefield V'in Satışları Ea Games'i Hiç Tatmin Etmedi

1 saat önce

Büyük umutlarla piyasaya sürülen Battlefield V, elde ettiği satış rakamlarıyla EA Games'i fazlasıyla üzdü.

Battlefield V'in Satışları Ea Games'i Hiç Tatmin Etmedi, System.String[]
Geçtiğimiz yaz döneminde ve hatta yılbaşında oyun satışları beklenen düzeyde değildi. Son yılların en bereketsiz dönemini yaşayan oyun dünyasında, Battlefield V de tokat yiyenlerden oldu. EA Games'in 2018 raporunda, oyunun beklenenin çok altında satış yapabildiği belirtildi.



Oyunun satışlarda neden mantarladığını görebilmek çok da zor değil: Nitekim 20 Kasım'da çıkması beklenen oyun ertelendi ve merakla beklenen battle royale modu bir anda boşluğa düştü. Daha sonrasında piyasaya çıkma döneminde, Red Dead Redemption 2 ve Call of Duty: Black Ops 4 gibi 'baba' yapımlarla kapışmak zorunda kaldı. En sonunda oyun hayal kırıklığı oldu.



Ancak EA her zaman bir B planına sahip olmasıyla biliniyor. Dün yayınlanan F2P battle royale oyunu Apex: Legends ile turnayı gözünden vurduğunu hepimiz biliyoruz. Sadece 1 gün içerisinde 2.5 milyon oyuncuya ulaşan yapım, daha uzun süre adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Konuyla ilgili haberlerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz Açıklaması
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:47 

Redemption, 20 Kasım, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Çipras'la Yaptığı Ortak Açıklamada, İzmir - İstanbul - Selanik Projesini İlk Kez Duyurdu Washington Wizards'ın Yıldızı John Wall, Evinde Düşüp Yeniden Sakatlandı

Üzüm İçin Sigortalama Süresi 28 Şubat'ta Sona Eriyor AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı'nın Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 12:19:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Battlefield V'in Satışları Ea Games'i Hiç Tatmin Etmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]