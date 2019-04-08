BaTu 'Öp Gitsin'le Yola Çıkıyor!
1 saat önce
Batu ve Tuna, nam-ı diğer BaTu kardeşlerin ilk single çalışmaları 'Öp Gİtsin', 8 Nisan'da Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.
Sözleri Gökhan Şahin'e ait, müzik ve düzenlemesi Osman Çetin imzası taşıyan 'Öp Gitsin'in klip yönetmenliği ise Gökhan Ertem üstlendi. Yazı erkenden getiren görüntüleriyle Büyükada, Burgaz ve Heybeliada açıklarında 2 günde gerçekleşen 'Öp Gitsin'in klip çekimlerinde, BaTu'ya profesyonel dansçılar eşlik etti.
Almanya'da eğitim hayatlarını sürdüren Batu(18) ve Tuna(17) kardeşler, müzik eğitimlerine ise ara vermeden 8 yıldır devam ediyor. Aynı zamanda kendi şarkılarınıda yazıp besteleyen BaTu, bir çok müzik enstrümanı çalabilme yeteneğine sahip.
Y kuşağının son temsilcileri olarak ilk single çalışmaları 'Öp Gitsin'i müzikseverlerin beğenisine sunan BaTu, 'Her yönüyle keyifli bir çalışma oldu. Şarkımızdan klip çekimine kadar her şeyiyle bizler için bir rüya gibiydi. Şu anda bu rüyayıyaşıyoruz. Şarkımızı dinleyen herkes umarız çalışmamızı beğenir ve eğlenir' dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:27 Kaynak: Bültenler
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