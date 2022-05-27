BATUHAN'A ÖĞRETMENLERİNDEN HAYAT KURTARAN MÜDAHALE - Son Dakika
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BATUHAN'A ÖĞRETMENLERİNDEN HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

27.05.2022 15:45

GAZİANTEP'te, nefes borusuna yiyecek takılan 5'inci sınıf öğrencisi Batuhan Kaçar, nöbetçi öğretmenler tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

GAZİANTEP'te, nefes borusuna yiyecek takılan 5'inci sınıf öğrencisi Batuhan Kaçar, nöbetçi öğretmenler tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Bu anlar, kameraya yansıdı.

Olay, Ticaret Borsası Ortaokulu'nda meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi Batuhan Kaçar'ın nefes borusuna, öğle arasında yiyecek takıldı. Nefessiz kalınca öğretmenler odasına doğru koşan çocuğa, nöbetçi öğretmenlerden Sena Sevgi Koyuncu ve Yasin Demirel müdahale etti. İlk müdahale, Koyuncu tarafından yapılırken, Demirel de Heimlich manevrası ile küçük çocuğu kurtardı. Bu anlar ise okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BATUHAN'A ÖĞRETMENLERİNDEN HAYAT KURTARAN MÜDAHALE
BATUHAN'A ÖĞRETMENLERİNDEN HAYAT KURTARAN MÜDAHALE
BATUHAN'A ÖĞRETMENLERİNDEN HAYAT KURTARAN MÜDAHALE
BATUHAN'A ÖĞRETMENLERİNDEN HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

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GAZİANTEP - Boğazında yemek kalan öğrenciye öğretmenin müdahalesi güvenlik kamerasında GAZİANTEP - Boğazında yemek kalan öğrenciye öğretmenin müdahalesi güvenlik kamerasında Nefes borusuna şeker takılan 12 yaşındaki çocuğu öğretmeni kurtardı Nefes borusuna şeker takılan 12 yaşındaki çocuğu öğretmeni kurtardı
Kaynak: DHA

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