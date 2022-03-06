Batuhan Ağabeyimizi kaybettik - Son Dakika
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Batuhan Ağabeyimizi kaybettik

06.03.2022 16:27

hlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde vefat etti.

hlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde vefat etti. Yaşar'ın ölümü büyük üzüntüyle karşılandı.

1988'den beri meslekteydi

1 Haziran 1970 Yılında Afyon'un Emirdağ ilçesinde doğan Batuhan Yaşar, Yüksek öğretimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Gazeteciliğe 1988 yılında Türkiye Gazetesinde başladı.

1994 yılına kadar sırasıyla bir çok alanda muhabirlik yaptı. Daha sonra 1998 yıllına kadar University of Westminster'de dil ve ekonomi eğitimi aldı. Aynı yıllarda TGRT ve Türkiye Gazetesi'nin Londra muhabiri olarak görev yaptı.1998'de tekrar Ankara'ya döndü ve TGRT'de Diplomasi ve Savunma muhabiri olarak çalıştı.2000 Yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevini yaptı. Aynı yıldan itibaren Neler Oluyor programını hazırlayıp sunmaya başladı.2007 Yılında İHA Ankara Temsilciliği, 2011 yılında da TGRT Ankara Temsilciliği görevlerinde bulundu. Yaşar, 2018'den bu yana da İhlas Medya Ankara Temsilciliği görevini yapıyordu.

15 Temmuz'da yayıncılık dersi verdi

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında stüdyodan yaptığı yayında "Öleceksek bugün ölelim" diyerek halkı darbeye karşı direnmeye çağıran Yaşar, meslek hayatı boyunca bir çok ödüle layık görüldü. Oldukça samimi ve mütevazi bir kişiliğe sahip olan Yaşar, çalışanlarının sorunlarıyla yakından ilgileniyordu. Yaşar mesai arkadaşları tarafından bir yöneticiden çok ağabey olarak görülüyordu.

Batuhan Ağabeyimizi kaybettik
Batuhan Ağabeyimizi kaybettik
Batuhan Ağabeyimizi kaybettik

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Batuhan Yaşar, Westminster, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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