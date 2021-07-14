Batuhan Berkay Fındık, TECO Karacabey Belediyespor'da

TFF 2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Antalyaspor'dan defans oyuncusu Batuhan Berkay Fındık'ı kadrosuna kattı.

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, Batuhan Berkay Fındık ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi. Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz defans mevkiine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi.Antalyaspor altyapısından yetişen 20 yaşındaki Batuhan Berkay Fındık, geçtiğimiz sezon Bodrumspor formasıyla 25 maça çıktı.