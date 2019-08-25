Batuhan Hidayetoğlu, Yahyalıspor'da

Yahyalıspor, TFF 2. Lig 1922 Konyaspor forması giyen Kayserili Batuhan Hidayetoğlu'nu renklerine bağladı.



Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Yahyalıspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon öncesi hazırlıklarının 2.etabını Erciyes'te yaptığı 10 günlük çalışma ile tamamlayan Yeşil-Beyazlılar ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig öncesi hem çalışmalarını hem transferlerini sürdüren Yeşil-Beyazlılar orta sahaya takviye yaptı.



Geçtiğimiz sezon 1922 Konyaspor forması giyen 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Batuhan Hidayetoğlu, yeni sezonda Yahyalıspor'a transfer oldu. 2011 yılında futbola Mevlana Yıldızspor'da başlayan Batuhan Hidayetoğlu, Kayseri Şekerspor, Kayseri Erciyesspor ve 1922 Konyaspor formaları giydi.



Batuhan Hidayetoğlu'nun maç sayıları ve gol sayıları;



Türkiye Kupası - 1 maç



TFF 3.Lig - 12 maç



TFF 2.Lig -30 maç 2 gol



Elit Akademi Ligi U19 - 9 maç 2 gol



Akademir Ligi U19 - 1 maç



Akademir Ligi U17 - 15 maç 5 gol



Akademir Ligi U16 - 22 maç 13 gol - KAYSERİ