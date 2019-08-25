Son Dakika Haberleri: Batuhan Hidayetoğlu, Yahyalıspor'da
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Batuhan Hidayetoğlu, Yahyalıspor'da

1 saat önce

Yahyalıspor, TFF 2. Lig 1922 Konyaspor forması giyen Kayserili Batuhan Hidayetoğlu'nu renklerine bağladı.

Batuhan Hidayetoğlu, Yahyalıspor'da, System.String[]

Yahyalıspor, TFF 2. Lig 1922 Konyaspor forması giyen Kayserili Batuhan Hidayetoğlu'nu renklerine bağladı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Yahyalıspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon öncesi hazırlıklarının 2.etabını Erciyes'te yaptığı 10 günlük çalışma ile tamamlayan Yeşil-Beyazlılar ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig öncesi hem çalışmalarını hem transferlerini sürdüren Yeşil-Beyazlılar orta sahaya takviye yaptı.


Geçtiğimiz sezon 1922 Konyaspor forması giyen 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Batuhan Hidayetoğlu, yeni sezonda Yahyalıspor'a transfer oldu. 2011 yılında futbola Mevlana Yıldızspor'da başlayan Batuhan Hidayetoğlu, Kayseri Şekerspor, Kayseri Erciyesspor ve 1922 Konyaspor formaları giydi.


Batuhan Hidayetoğlu'nun maç sayıları ve gol sayıları;


Türkiye Kupası - 1 maç


TFF 3.Lig - 12 maç


TFF 2.Lig -30 maç 2 gol


Elit Akademi Ligi U19 - 9 maç 2 gol


Akademir Ligi U19 - 1 maç


Akademir Ligi U17 - 15 maç 5 gol


Akademir Ligi U16 - 22 maç 13 gol - KAYSERİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
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