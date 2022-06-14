Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada - Son Dakika
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Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada

14.06.2022 13:16
Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde minibüs, koşarken ayağı kayınca düşen Batuhan Kayıkçı'nın (12) üzerinden geçti.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde minibüs, koşarken ayağı kayınca düşen Batuhan Kayıkçı'nın (12) üzerinden geçti. Çocuk, ağır yaralanırken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 1328'inci Sokak'ta meydana geldi. Batuhan Kayıkçı, koşarken, ara yoldan sokağa çıkan İ.T.'nin kullandığı 34 DH 2298 plakalı minibüsü görünce durmak istedi. Ayağı kayan çocuk düşünce sürücü de minibüsle üzerinden geçerken fark edip, durdu. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsün altından ağır yaralı çıkarılan Batuhan Kayıkçı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İ.T. ise gözaltına alındı. Kaza anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada
Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada
Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada
Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada
Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada
Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada
Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada
Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada
Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada
Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada
Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada
Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada - Son Dakika
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