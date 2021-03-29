Okula babasının sırtında gidip geliyordu, Batuhan için "seferberlik" ilan edildi - Son Dakika

Okula babasının sırtında gidip geliyordu, Batuhan için "seferberlik" ilan edildi

-Batuhan'ın okul yolu asfaltlanıyor

Yeşilyurt Belediyesi, okula giden yaklaşık 1 kilometrelik toprak yolunda asfaltlanması için çalışmalara başladı.

MALATYA - Malatya'da babasının sırtında okula giden 10 yaşındaki Batuhan Şahin, Yeşilyurt Belediyesi'nin asfalt yolu yapmaya başlaması ile artık bu çileden de kurtulmuş olacak.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi Küllümağara mevkiinde yaşayan 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Batuhan'ın 3 yıldır babasının sırtında okula gidip gelmesi, birçok hayırsever gibi, Yeşilyurt Belediyesi'ni de harekete geçirdi. Aileye ilk etapta tekerlekli sandalye yardımında bulunan Yeşilyurt Belediyesi, okula giden yaklaşık 1 kilometrelik toprak yolunda asfaltlanması için çalışmalara başladı.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Batuhan'ın evinden Küllümağara Mahallesine kadar olan kısmın yapımına başlarken, Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın da Batuhan'ın diğer eksiklikleri ile de yakından ilgilendiği öğrenildi. Batuhan'ın babası Halil Şahin'in sırtında okula gidip gelmesinin kamuoyuna yansımasının ardından ülkenin dört bir yanından hayırseverler de Batuhan için harekete geçerek, destek olmak istedi.