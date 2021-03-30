Batuhan'ın okuması için tüm engeller kaldırılıyor - Son Dakika

Batuhan'ın okuması için tüm engeller kaldırılıyor

30.03.2021 13:24
Batuhan'ın okuması için tüm engeller kaldırılıyor, System.String[]

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bedensel engelli Batuhan Şahin evladımızın eğitim hayatının yarım kalmaması için imkanlarımızı seferber ettik. Tekerlekli sandalyeden sonra okul ile ev arasındaki bir km'lik yolu açarak Batuhan'ın eğitim hayatındaki tüm engelleri kaldırıyoruz" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bedensel engelli Batuhan Şahin evladımızın eğitim hayatının yarım kalmaması için imkanlarımızı seferber ettik. Tekerlekli sandalyeden sonra okul ile ev arasındaki bir km'lik yolu açarak Batuhan'ın eğitim hayatındaki tüm engelleri kaldırıyoruz" diye konuştu.

Dilek Mahallesi Küllümağara bölgesinde yaşayan Halil ve Fatma Şahin çiftinin ilk çocuğu olan bedensel engelli Batuhan Şahin'in tüm sorunlarını gidermek için harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi, anne ve babasının örnek alınacak hassasiyeti, fedakarlığı ve özverisiyle okuma sevdasını kaybetmeyen Batuhan için tüm engelleri teker teker kaldırıyor.

Tüm sıkıntılarına rağmen içindeki umudu sürekli canlı tutarak eğitim hayatına anne ve babasının destekleriyle sımsıkı sarılan Batuhan Şahin'e ilk olarak tekerlekli sandalye hediye eden Yeşilyurt Belediyesi, Şahin ailesinin eviyle okul arasındaki bir kilometrelik yolun açılması ve genişletilmesi için çalışmalara hız verdi.

Batuhan Şahin'in eğitim hayatını önündeki tüm engellerinin kaldırılması noktasında ilgili Birim Müdürlüklerine gerekli talimatları veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şahin Ailesini ziyaret ederek Batuhan Şahin ve ailenin diğer fertleriyle bir araya geldi.

Şahin ailesine yakın ilgi gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, engellerin tamamen kaldırıldığı bir Yeşilyurt için ilçenin dört bir tarafında çalıştıklarını söyledi.

'Gönül Belediyeciliği' hizmetleri kapsamında ilçedeki zorda ve darda olan herkesin yardımına koştuklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Batuhan evladımızın durumundan haberdar olur olmaz hemen hareket geçtik. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla ilk etapta tekerlerli sandalyemizi Batuhan evladımıza hediye ettikten sonra Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizde şu anda ev ile okul arasındaki bir km'lik yolu açıyorlar, sorunları en kısa sürede gidereceğiz. Yaşanan mağduriyetin giderilmesi noktasında attığımız adımların ardından Şahin Ailemizin ve Batuhan kardeşimizin mutluluğuna şahit olmak hepimizi sevindirmiştir. Bizler tüm çocuklarımızın okuması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Halil ve Fatma çiftimizi gösterdikleri gayret ve çabadan dolayı en kalbi duygularımla kutluyorum, Batuhan evladımızın da eğitim hayatının yarım kalmaması için gösterdiği azim takdire şayandır, örnek alınması gerekmektedir. Batuhanımızın ve diğer evlatlarımızın yüzlerindeki tebessüm her şeyden kıymetli ve değerlidir. Onlar yeter ki mutlu olsunlar bizler ne gerekiyorsa yaparız. İnsanlığa hizmet için çalışmak, büyük bir nimet ve onurlu bir görevdir. Yeşilyurt Belediyesi olarak da her daim ailemizin yanındayız" diye konuştu.

Batuhan'ın yardımına koşan Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan baba Halil Şahin, "Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ı evimizde ağırlamaktan çok mutluyuz, kendisine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah ayağına taş değdirmesin, yolunu açık etsin, biz ondan razı olduk. Batuhan evladımıza gerek araç hediyesi gerekse de yolun açılmasıyla ilgili başlatılan çalışmalar bizi mutlu etmiştir. Batuhan verilen araçla dışarıya çıkıyor kardeşleriyle oynuyor gerçekten çok mutluyuz. Batuhanımız artık okula daha rahat gidecek, dışarıya çıkabilecek, ne mutlu bize. Çocuklarımız mutluysa bizde mutlu oluruz, destek veren herkese minnettarız" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın Batuhan Şahin'in tüm engellerinin kaldırılması yönünde verdiği talimatla başlayan çalışmalar ulusal medyanın dikkatini çekti.

TGRT Haber, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın Şahin Ailesini ziyaretini canlı yayınla izleyicilerine aktarırken, Başkan Çınar ve Batuhan'ın ailesi de canlı yayına katılarak duygularını dile getirdi. - MALATYA

Batuhan'ın okuması için tüm engeller kaldırılıyor
Batuhan'ın okuması için tüm engeller kaldırılıyor
Batuhan'ın okuması için tüm engeller kaldırılıyor
Batuhan'ın okuması için tüm engeller kaldırılıyor

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Çınar, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batuhan'ın okuması için tüm engeller kaldırılıyor - Son Dakika


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