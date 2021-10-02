Batuhan'ın öldürülmesinin ardından çıkan olaylara 7 tutuklama - Son Dakika

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Batuhan Barlak'ın (19) laf atma tartışmasında bıçaklanarak öldürülmesinin ardından çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si çocuk, 7 kişi tutuklandı.

Olay, 30 Eylül günü saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Barış Yapı Sitesi'nde meydana geldi. Evine doğru giden Suriye uyruklu tarım işçisi Muhammed Ali Arab (20) ile bu sırada sitenin bahçesinde iki arkadaşıyla kaldırımda oturan Batuhan Barlak arasında 'laf atma' yüzünden tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü, Arab, cebinden çıkardığı bıçakla Barlak'ı kalbinden yaraladı. Olayda Arab da sol kolundan bıçakla yaralandı. Çağırılan ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barlak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Barlak'ın ölümünün ardından yaklaşık 150 kişi, gruplar halinde olayın yaşandığı Barış Yapı Sitesi'ne geldi. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu gruplar, Suriyelilere ait bir evi yaktı ve bazı evlere taşla saldırdı. Hurda toplamak için kullanılan araçlar da yakıldı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ateşe verilen yerler ve evlerdeki yangınları söndürdü. Polis ekipleri de grubu dağıttı. Olası başka olayların yaşanmaması için polis geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, yaşanan olayların ardından 11 kişiyi, mala zarar verme ile halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek suçlarından gözaltına aldı.Olayın ardından kaçan Muhammed Ali Arab da kısa sürede yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arab, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olaylara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheli, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.A., H.İ.Y., E.B., S.D., Ö.S. ile yaşları küçük olan D.C. ve A.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler A.U., A.C.A., Ö.K., ve Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.