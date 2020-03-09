Batuhan Karadeniz attı, Tuzlaspor kazandı - Son Dakika
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Batuhan Karadeniz attı, Tuzlaspor kazandı

7 saat önce

Batuhan Karadeniz gollerine devam ediyor.

Batuhan Karadeniz attı, Tuzlaspor kazandı, System.String[]

Batuhan Karadeniz gollerine devam ediyor. Ligin ilk yarısında Bandırmaspor formasıyla sezona damga vurmaya hazırlanan bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, devre arasında Tuzlaspor'a transfer olmuştu.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışının içinde yer almak isteyen Tuzlaspor dün evinde Kahramanmaraşspor'la karşılaştı.


Sahneye 76. dakikada çıkan Batuhan takımına galibiyeti getirdi. Tuzlaspor bu sonuçla puanını 50'ye yükseltti ve lig sıralamasında 4. sıraya çıktı.


Batuhan da attığı golle bu sezon çıktığı 21. resmi maçında 13. golünü kaydetti.

Batuhan Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:30 
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