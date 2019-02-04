Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'da
41 dakika önce
TFF 2. Lig Kırmızı grup takımlarından Bandırmaspor Baltok, Batuhan Karadeniz, Cihan Özkaynak ve Hakan Olkan'ı kadrosuna kattı.
TFF
2. Lig Kırmızı grup takımlarından Bandırmaspor Baltok, Batuhan Karadeniz
, Cihan Özkaynak ve Hakan Olkan
'ı kadrosuna kattı.
Kulübün TOKİ tesislerindeki toplantısında transferleri tanıtan bordo-beyazlı kulübün basın sözcüsü Kayhan
İpek, " Denizlispor
'dan Cihan Özkaynak'ı, Fethiyespor
'dan Hakan Olkan'ı ve kamuoyunun yakından tanıdığı Batuhan Karadeniz'i de sezon sonuna kadar kadromuza kattık. Kendilerinin Bandırmaspor'a katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bandırmaspor'un bu yıl kümede kalabilmesi adına çok çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.
- Maç biletleri 1 lira
Öte yandan basın toplantısının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında, 10 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak Kırklarelispor
maçının bilet fiyatlarının tüm tribünlerde 1 lira olması kararlaştırıldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:18 Kaynak: AA
Inter Forması Giyen Icardi'nin Eşi ve Menajeri Wanda Nara, Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Yürek Hoplattı
Everton Teknik Direktörü Marco Silva'nın Koltuğu Sallanıyor
Beşiktaşlı Taraftarlardan Tolgay Arslan'a 'Dürüm Kafalı' Pankartı
Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçağın Enkazında Bir Ceset Bulundu