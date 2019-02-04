Son Dakika Haberleri: Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'da

Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'da

41 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı grup takımlarından Bandırmaspor Baltok, Batuhan Karadeniz, Cihan Özkaynak ve Hakan Olkan'ı kadrosuna kattı.

Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'da, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı grup takımlarından Bandırmaspor Baltok, Batuhan Karadeniz, Cihan Özkaynak ve Hakan Olkan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün TOKİ tesislerindeki toplantısında transferleri tanıtan bordo-beyazlı kulübün basın sözcüsü Kayhan İpek, " Denizlispor'dan Cihan Özkaynak'ı, Fethiyespor'dan Hakan Olkan'ı ve kamuoyunun yakından tanıdığı Batuhan Karadeniz'i de sezon sonuna kadar kadromuza kattık. Kendilerinin Bandırmaspor'a katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bandırmaspor'un bu yıl kümede kalabilmesi adına çok çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

- Maç biletleri 1 lira

Öte yandan basın toplantısının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında, 10 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak Kırklarelispor maçının bilet fiyatlarının tüm tribünlerde 1 lira olması kararlaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:18 Kaynak: AA

Spor
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