Batuhan Karadeniz'den ilginç corona virüs paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Spor Batuhan Karadeniz'den ilginç corona virüs paylaşımı - Son Dakika Spor

Batuhan Karadeniz'den ilginç corona virüs paylaşımı

15 dakika önce

TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Batuhan Karadeniz'den gündeme bomba gibi oturacak paylaşım geldi.

Batuhan Karadeniz'den ilginç corona virüs paylaşımı, System.String[]

TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Batuhan Karadeniz'den gündeme bomba gibi oturacak paylaşım geldi.

Koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen arada evinden dışarı çıkmayan futbolcular sosyal medya hesaplarında tuvalet kağıtlarını top gibi sektirerek şut çekip bu anları video ile sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Batuhan Karadeniz'den ise ilginç meydan okuma videosu geldi. Eşinin verdiği pası sektirerek şutunu atan Karadeniz kamerayı hedef aldı ve hedefini tutturdu. Golcü oyuncu ayrıca 'Ailecek iyi olduğumuz doğrudur' notunu paylaştı.

Batuhan, ayrıca Instagram hesabından attığı eski golleri de paylaştı.

Batuhan Karadeniz: "Ailecek iyi olduğumuz doğrudur" pic.twitter.com/Ngfp3ZOQAC

Spor Arena (@sporarena) March 21, 2020

Batuhan Karadeniz, Koronavirüs, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:13 

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