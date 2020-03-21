Batuhan Karadeniz'den ilginç corona virüs paylaşımı

TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Batuhan Karadeniz'den gündeme bomba gibi oturacak paylaşım geldi.

Koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen arada evinden dışarı çıkmayan futbolcular sosyal medya hesaplarında tuvalet kağıtlarını top gibi sektirerek şut çekip bu anları video ile sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Batuhan Karadeniz'den ise ilginç meydan okuma videosu geldi. Eşinin verdiği pası sektirerek şutunu atan Karadeniz kamerayı hedef aldı ve hedefini tutturdu. Golcü oyuncu ayrıca 'Ailecek iyi olduğumuz doğrudur' notunu paylaştı.

Batuhan, ayrıca Instagram hesabından attığı eski golleri de paylaştı.

Batuhan Karadeniz: "Ailecek iyi olduğumuz doğrudur" pic.twitter.com/Ngfp3ZOQAC

— Spor Arena (@sporarena) March 21, 2020