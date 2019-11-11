Son Dakika Haberleri: Batuhan Karadeniz fırtınası
Son Dakika Spor Batuhan Karadeniz fırtınası

Batuhan Karadeniz fırtınası

7 saat önce

Bandırmaspor, Kırmızı Grup'ta Kahramanmaraşspor 3-3 berabere kalırken, Batuhan Karadeniz hat-trick yaptı.

Batuhan Karadeniz fırtınası, System.String[]

Bandırmaspor, Kırmızı Grup'ta Kahramanmaraşspor 3-3 berabere kalırken, Batuhan Karadeniz hat-trick yaptı.


Tecrübeli golcü ligde 10, maçında 9. golüne imza atarken, takımının 24 puanla 3. sırada yer almasına büyük katkı yaptı.


Batuhan geçtiğimiz sezon devre arasında bedelsiz olarak Bandırmaspor'a transfer olmuştu. Yeteneğinin yanı sıra açıklamaları ve saha dışı olaylarıyla gündeme gelen Batuhan, Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Sivasspor gibi Süper Lig takımlarının yanı sıra yurt dışında FC St. Gallen forması da giymişti.

Kahramanmaraşspor, Batuhan Karadeniz, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Batuhan Karadeniz şov sürüyor, hat trick yaptı
İtalya'da gündem Ronaldo'nun stadı terk etmesi! Türkiye-İzlanda maçının oranları belli oldu! Milli Takıma, Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır çağrıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 18:42:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batuhan Karadeniz fırtınası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]