Batuhan Karadeniz fırtınası

Bandırmaspor, Kırmızı Grup'ta Kahramanmaraşspor 3-3 berabere kalırken, Batuhan Karadeniz hat-trick yaptı.



Tecrübeli golcü ligde 10, maçında 9. golüne imza atarken, takımının 24 puanla 3. sırada yer almasına büyük katkı yaptı.



Batuhan geçtiğimiz sezon devre arasında bedelsiz olarak Bandırmaspor'a transfer olmuştu. Yeteneğinin yanı sıra açıklamaları ve saha dışı olaylarıyla gündeme gelen Batuhan, Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Sivasspor gibi Süper Lig takımlarının yanı sıra yurt dışında FC St. Gallen forması da giymişti.