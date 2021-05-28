Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddialarını yanıtladı: Böyle bir açıklamam yok!

Bu sezon Trabzon Hekimoğlu formasıyla 30 gol atan Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalamaya hazırım" dediği yönündeki iddialara cevap verdi. Böyle bir açıklamasının olmadığını belirten Karadeniz, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sosyal medya günlerdir Batuhan Karadeniz'in Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki haberlerle çalkalanıyor. Karadeniz'in "Galatasaray için boş kağıdı imzalamaya hazırım" ifadesini kullandığına dair çok sayıda haber gündeme gelirken, golcü futbolcu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. "BÖYLE BİR AÇIKLAMAM YOKTUR" Bu sezon Hekimoğlu Trabzonspor ile çıktığı 30 gol atıp 8 asist üreten Batuhan Karadeniz şu ifadeleri kullandı; "Sosyal medyada çokça paylaşılan konuya açıklık getirmek adına bu yazıyı yazma gereği duydum. Böyle bir açıklamam yoktur. Haber gerçeği yansıtmamaktadır." İşte Batuhan Karadeniz'in yalanladığı ve sosyal medyada yer alan o iddia;

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