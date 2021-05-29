Batuhan Karadeniz geçirdiği harika sezonun ardından Çin ekibi Tianjin Jinmen Tiger'ın radarına girdi
29.05.2021 23:20
Hekimoğlu Trabzonspor'la bu sezon gösterdiği inanılmaz performansın ardından Batuhan Karadeniz'e sürpriz bir talip çıktı. Çin Ligi ekibi Tianjin Jinmen Tiger, 30 yaşındaki golcü için harekete geçti. Dünyaca ünlü yıldızları yüksek maaşlarla ülkelerine gelmeye ikna eden Çinlilerin, Batuhan'a önereceği teklif merak ediliyor.
Hekimoğlu Trabzonspor'da çıktığı 38 karşılaşmada 30 gol ve 8 asistlik bir performans sergileyen Batuhan Karadeniz, Çin yolcusu.
GİRİŞİMLER BAŞLADI
61saat'in haberine göre; Batuhan Karadeniz için Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Jinmen Tiger devreye girdi ve bu transfer için girişimlere başladı. 30 yaşındaki golcü bu sezon Hekimoğlu Trabzon formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 30 gol kaydederek kariyerinin zirvesine çıktı. Sezonu 30 golün yanı sıra 8 asistle kapatan Karadeniz böylece oynadığı maç başına skor üretmeyi başardı.
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