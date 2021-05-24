Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı

TFF 2. Lig Play-Off yarı finalinde Kocaelispor'a elenerek TFF 1. Lig'e çıkış bileti alamayan Hekimoğlu Trabzon'da Batuhan Karadeniz, ortaya koyduğu performansla sezona damga vurdu.
30 yaşındaki golcü bu sezon Hekimoğlu Trabzon formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 30 gol kaydederek kariyerinin zirvesine çıktı. Sezonu 30 golün yanı sıra 8 asistle kapatan Karadeniz böylece oynadığı maç başına skor üretmeyi başardı. Batuhan Karadeniz gollerinin 27'sini ligde, 3'ünü ise Türkiye Kupası'nda kaydetti.
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