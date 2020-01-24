Batuhan Kırdaroğlu resmen Altınordu'da! - Son Dakika
Son Dakika Spor Batuhan Kırdaroğlu resmen Altınordu'da! - Son Dakika Spor

Batuhan Kırdaroğlu resmen Altınordu'da!

6 saat önce

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Batuhan Kırdaroğlu'nun sezon sonuna kadar Altınordu'ya kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Batuhan Kırdaroğlu resmen Altınordu'da!, System.String[]

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Batuhan Kırdaroğlu'nun sezon sonuna kadar Altınordu'ya kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.


Sezon başında Pendikspor'dan transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 4 kupa ve 1 lig maçında forma giymişti.


Pendikspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:21 
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