Batuhan Kırdaroğlu resmen Altınordu'da!

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Batuhan Kırdaroğlu'nun sezon sonuna kadar Altınordu'ya kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Sezon başında Pendikspor'dan transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 4 kupa ve 1 lig maçında forma giymişti.



