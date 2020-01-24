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Batuhan Kırdaroğlu resmen Altınordu'da!
6 saat önce
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Batuhan Kırdaroğlu'nun sezon sonuna kadar Altınordu'ya kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Batuhan Kırdaroğlu'nun sezon sonuna kadar Altınordu'ya kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Sezon başında Pendikspor'dan transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 4 kupa ve 1 lig maçında forma giymişti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:21
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