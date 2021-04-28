Batuhan, kısıtlama sonrası çifte bayram yaşayacak - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki bedensel engelli Batuhan Şahin'in okula gitmesi için yol yapımında sona gelindi. Bu hafta asfalt dökülecek yolun açılması ile Batuhan, bayramdan sonra okula bu yoldan gidip gelebilecek.

Dilek Mahallesi Küllümağara mevkiinde yaşayan 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Batuhan'ın her gün babasının sırtında okula gidip gelmesinin kamuoyuna yansıması sonrası yüzlerce hayırsever harekete geçmiş ve Batuhan'a tekerlekli sandalye yardımı için harekete geçmişti. Batuhan'ın okuma azmi karşısında duyarsız kalmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın da talimatı ile çamur ve toprak olan 1 kilometrelik yolun yapılması için ekipler harekete geçti.

Yolun alt yapısını tamamlayan ekipler, önümüzdeki Pazartesi gününe kadar asfalt serimini de tamamlayarak işlerini tamamlayacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlama ile birlikte derslerine evden devam eden Batuhan ise dört gözle hem yolun tamamlanmasını hem de kısıtlamanın kalkması ile yeniden okula gitmeyi bekliyor.

Baba Halil Şahin, yolun kısa sürede tamamlanacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Yolumuz asfalt olunca Batuhan'ı artık daha rahat okula götürüp getireceğiz. Belediye yetkilileri bayram öncesinde asfalt yapacaklarını söylediler. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a bizlere gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun" dedi. - MALATYA