Son dakika! Batuhan Kör: "Gücümüzün farkındayız kazanacağız" - Son Dakika

Bursaspor'un 20 yaşındaki genç futbolcusu Batuhan Kör, Altınordu maçı öncesi, "Gücümüzün farkındayız kazanacağız" açıklamasını yaptı.

Bursaspor'un genç futbolcusu Batuhan Kör, Altınordu maçı öncesi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 20 yaşındaki futbolcu, zorlu müsabaka ile ilgili, "Kaybetmek için zaaflarını, kazanmak için gücünüzü bilin. Gücümüzün farkındayız kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Batuhan Kör'ün yarın saat 20.00'de başlayacak olan Altınordu maçında oynaması bekleniyor.

(Barış Yalım/İHA)