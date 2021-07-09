İzmir'de plaj voleybolu heyecanı sürüyor - Son Dakika

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Voleybol Federasyonu ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda erkeklerde iki maçını da kazanan Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük ikilisi, gruptan çıkmayı garantiledi. İnciraltı'ndaki Plaj Voleybolu Merkezi'nde pazar günü sona erecek Avrupa Şampiyonası'nda Yunan rakiplerinin ardından Danimarkalı Jacop Petersen - Nikola Razdorov'u 2-1 yenen Batuhan-Necmi ikilisi isimlerini bir üst tura yazdırdı. Furkan Ramazan Kaplan-Bahadır Utku Kesgin ve Sacit Kurt-Ahmet Can Tur takımları ise elendi.

ÇOCUKLARDAN DESTEK İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Uzundere Çocuk ve Geliştirme Merkezi'ndeki depremzede ve kayıtlı çocukları, U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na götürerek unutulmaz bir gün yaşamalarını sağladı. Tribünlerdeki yerlerini alan çocuklar, hem ay-yıldızlı ekibimizi desteklediler hem de farklı bir heyecan yaşayıp güzel zaman geçirdiler.