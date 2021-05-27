Batuhan Mutlugil ile Leyla Alfasa arasında 100 bin euro'luk boşanma anlaşması

2016 yılında Bodrum'da sade bir nikah töreniyle evlenen Batuhan Mutlugil ve Leyla Alfasa'nın mutluluğu 5 yıl sürdü. 2.5 ay önce birlikte yaşadıkları evden ayrılan ünlü müzisyen, 8 Nisan'da "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Çift, önceki gün İstanbul 9. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı. Taraflar arasında hazır-lanan protokole göre Batuhan Mutlugil, Leyla Alfasa'ya 100 bin euro ödeyecek. Ödeme, dört taksitte gerçekleşecek.

Leyla Alfasa ile Batuhan Mutlugil 2016 yılında evlenmişti.