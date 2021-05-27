Batuhan Mutlugil ile Leyla Alfasa arasında 100 bin euro'luk boşanma anlaşması - Son Dakika

Batuhan Mutlugil ile Leyla Alfasa arasında 100 bin euro'luk boşanma anlaşması

27.05.2021 08:09
Batuhan Mutlugil ile Leyla Alfasa arasında 100 bin euro'luk boşanma anlaşması, System.String[]

2016 yılında Bodrum'da sade bir nikah töreniyle evlenen Batuhan Mutlugil ve Leyla Alfasa'nın mutluluğu 5 yıl sürdü.

2016 yılında Bodrum'da sade bir nikah töreniyle evlenen Batuhan Mutlugil ve Leyla Alfasa'nın mutluluğu 5 yıl sürdü. 2.5 ay önce birlikte yaşadıkları evden ayrılan ünlü müzisyen, 8 Nisan'da "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Çift, önceki gün İstanbul 9. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı. Taraflar arasında hazır-lanan protokole göre Batuhan Mutlugil, Leyla Alfasa'ya 100 bin euro ödeyecek. Ödeme, dört taksitte gerçekleşecek.

Batuhan Mutlugil ile Leyla Alfasa arasında 100 bin euro'luk boşanma anlaşması

Leyla Alfasa ile Batuhan Mutlugil 2016 yılında evlenmişti.

Batuhan Mutlugil ile Leyla Alfasa arasında 100 bin euro'luk boşanma anlaşması

Batuhan Mutlugil, Evlilik, Bodrum, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Batuhan Mutlugil ile Leyla Alfasa arasında 100 bin euro'luk boşanma anlaşması - Son Dakika Magazin


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