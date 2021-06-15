Batuhan Şahindokuyucu: "Kişisel Gelişim Eğitimi Beni Başarılı Yaptı" - Son Dakika

Verdiği önemli bilgilerle genç girişimcilere örnek olacak nitelikte. Başarısıyla gündemden asla düşmeyen Batuhan Şahindokuyucu, "İlk işimiz PR ajansı kurmaktı. Ajansımızı kurduktan sonra daha küçük çaplı organizasyonları ve şirketleri bünyemize kattık. Ama devam edebilmek ve başarılı sayılabilmek için bunlar yetersizdi. Biz de bu sebeple Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin işlerini almaya başladık, daha sonra ünlüler ve fenomenler bizimle çalışmak istedi" dedi.

Hala öğrenci olmasına rağmen hem eğitimini hem de işlerini aksatmıyor. Özellikle 2021 yılında gösterdiği üstün başarısı ile ünlülerin ve fenomenlerin dikkatini üzerine çekti. Pek çok isim ile çalışan ve her birinin başarısına imzasını atan Batuhan Şahindokuyucu, sosyal medyanın da gücünü arkasına alarak Türkiye'nin en büyük PR ajanslarından bir tanesinin sahibi oldu. Bu başarısının tek sırrı ise kişisel gelişim adına aldığı eğitim olduğundan bahsediyor.

"Kişisel Gelişim Eğitimi Beni Başarılı Yaptı"

"Kişisel gelişim eğitimi beni başarılı yaptı. İnsanların eğitimlerine öncelik vermesi gerektiğini her zaman düşünmüşümdür ancak kişisel gelişim ya da girişimcilik gibi eğitimleri iş insanı olmak isteyen herkesin mutlaka alması gerektiğinin altını çiziyorum. Çünkü internette ya da sosyal medya üzerinde bir iş yapmak istiyorsanız ya da amacınız para kazanmak ise mutlaka eğitim almalı insanlar. Ben kişisel gelişim eğitimi almadan önce başarıya ziyade daha ufak çaplı işler yapıyordum. Kişisel gelişimi eğitimi aldıktan sonra ise hayatıma yeni bir dönüm noktası geldi. Yaptığım iş stratejilerini değiştirdim ve bir fenomeni 10 kişiye ulaştırırken 100 kişiye ulaştırır hale geldim" dedi.

"Hayatı Iskalamamak İçin Sosyal Medyada Olmalıyız!"

"Hayatı ıskalamamak için sosyal medyada olmalıyız. Özellikle fenomen olmak isteyenler, işini büyütmek isteyenler ya da sosyal medyayı bir para kazanma aracı olarak görenlerin hiç zaman kaybetmeden sosyal medyada olmaları gerekir. Biz PR ajansımızda insanların öncelikli olarak utançlarını ve kaygılarını yok ediyoruz. Daha sonra ise neleri kaçırdıklarını göstererek onların bir an önce sosyal medyada olmaları gerektiğini anlatıyoruz. Tüm strateji ve planlamalar daha sonraki aşamalarda yapılıyor. Biz nasıl Türkiye'de varlık gösteriyorsak aynı şekilde New York'ta, Barcelona'da ve Paris'te de varlık gösteriyoruz. Gerekiyorsa tüm danışanlarımızı bu şehirlere seyahate götürüyor ve ufkunu açacak hamleler yapıyoruz. Geriye kalan tüm planlamalar ve stratejiler bize ait oluyor" dedi.