Üye Girişi
Batuhan Şahindokuyucu: "Kişisel Gelişim Eğitimi Beni Başarılı Yaptı" - Son Dakika

Batuhan Şahindokuyucu: "Kişisel Gelişim Eğitimi Beni Başarılı Yaptı"

15.06.2021 15:31
Batuhan Şahindokuyucu:

VRF Group Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Şahindokuyucu, bugünlere gelebilmesi için gerekli olan ve hayatının her alanında kullandığı başarı sırrını paylaştı.

Verdiği önemli bilgilerle genç girişimcilere örnek olacak nitelikte. Başarısıyla gündemden asla düşmeyen Batuhan Şahindokuyucu, "İlk işimiz PR ajansı kurmaktı. Ajansımızı kurduktan sonra daha küçük çaplı organizasyonları ve şirketleri bünyemize kattık. Ama devam edebilmek ve başarılı sayılabilmek için bunlar yetersizdi. Biz de bu sebeple Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin işlerini almaya başladık, daha sonra ünlüler ve fenomenler bizimle çalışmak istedi" dedi.

Hala öğrenci olmasına rağmen hem eğitimini hem de işlerini aksatmıyor. Özellikle 2021 yılında gösterdiği üstün başarısı ile ünlülerin ve fenomenlerin dikkatini üzerine çekti. Pek çok isim ile çalışan ve her birinin başarısına imzasını atan Batuhan Şahindokuyucu, sosyal medyanın da gücünü arkasına alarak Türkiye'nin en büyük PR ajanslarından bir tanesinin sahibi oldu. Bu başarısının tek sırrı ise kişisel gelişim adına aldığı eğitim olduğundan bahsediyor.

"Kişisel Gelişim Eğitimi Beni Başarılı Yaptı"

"Kişisel gelişim eğitimi beni başarılı yaptı. İnsanların eğitimlerine öncelik vermesi gerektiğini her zaman düşünmüşümdür ancak kişisel gelişim ya da girişimcilik gibi eğitimleri iş insanı olmak isteyen herkesin mutlaka alması gerektiğinin altını çiziyorum. Çünkü internette ya da sosyal medya üzerinde bir iş yapmak istiyorsanız ya da amacınız para kazanmak ise mutlaka eğitim almalı insanlar. Ben kişisel gelişim eğitimi almadan önce başarıya ziyade daha ufak çaplı işler yapıyordum. Kişisel gelişimi eğitimi aldıktan sonra ise hayatıma yeni bir dönüm noktası geldi. Yaptığım iş stratejilerini değiştirdim ve bir fenomeni 10 kişiye ulaştırırken 100 kişiye ulaştırır hale geldim" dedi.

Batuhan Şahindokuyucu: 'Kişisel Gelişim Eğitimi Beni Başarılı Yaptı'

"Hayatı Iskalamamak İçin Sosyal Medyada Olmalıyız!"

"Hayatı ıskalamamak için sosyal medyada olmalıyız. Özellikle fenomen olmak isteyenler, işini büyütmek isteyenler ya da sosyal medyayı bir para kazanma aracı olarak görenlerin hiç zaman kaybetmeden sosyal medyada olmaları gerekir. Biz PR ajansımızda insanların öncelikli olarak utançlarını ve kaygılarını yok ediyoruz. Daha sonra ise neleri kaçırdıklarını göstererek onların bir an önce sosyal medyada olmaları gerektiğini anlatıyoruz. Tüm strateji ve planlamalar daha sonraki aşamalarda yapılıyor. Biz nasıl Türkiye'de varlık gösteriyorsak aynı şekilde New York'ta, Barcelona'da ve Paris'te de varlık gösteriyoruz. Gerekiyorsa tüm danışanlarımızı bu şehirlere seyahate götürüyor ve ufkunu açacak hamleler yapıyoruz. Geriye kalan tüm planlamalar ve stratejiler bize ait oluyor" dedi.

Batuhan Şahindokuyucu: Kişisel Gelişim Eğitimi Beni Başarılı Yaptı

Türkiye, PR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Batuhan Şahindokuyucu: 'Kişisel Gelişim Eğitimi Beni Başarılı Yaptı' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda 17:01 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor 16:57 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırıp kafasına silah dayadı 16:52 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırıp kafasına silah dayadı
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti 16:47 Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı 16:19 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü 15:49 Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü
Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu 15:46 Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti 15:17 Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti

Son Dakika Haberleri
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
16:47 Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti
16:33 Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla
16:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı
16:05 Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var
15:59 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa
15:46 Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu
15:15 Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı
Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu         
17:07
Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak         
17:01
NATO Zirvesi sonrasında tüm gözler Afganistan'a döndü! İşte Hamid Karzai Havalimanı'nın önemi NATO Zirvesi sonrasında tüm gözler Afganistan'a döndü! İşte Hamid Karzai Havalimanı'nın önemi         
16:55
İBB, Kanal İstanbul çalışmalarını durdurdu mu? Karayolları Bölge Müdürü Çolak iddiaları yalanladı İBB, Kanal İstanbul çalışmalarını durdurdu mu? Karayolları Bölge Müdürü Çolak iddiaları yalanladı         
16:52
Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla         
16:33
17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa         
16:00
Ziyaretçiler için TBMM'ye girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirildi Ziyaretçiler için TBMM'ye girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirildi         
15:48
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak         
15:04
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!         
14:20
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı         
14:03
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 17:11:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Batuhan Şahindokuyucu: "Kişisel Gelişim Eğitimi Beni Başarılı Yaptı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement