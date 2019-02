Batuhan Yaşar: "Ali Babacan'a Parti Kuruluyor"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde eski Bakanlardan Ali Babacan'ın parti kuracağı iddiasını gündeme taşıdı.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde eski Bakanlardan Ali Babacan'ın parti kuracağı iddiasını gündeme taşıdı. Yaşar, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu tarafından Ali Babacan'ın vitrine çıkartıldığı iddiasına da köşesinde yer verdi.



Batuhan Yaşar'ın köşe yazısının tamamı şöyle:



"Kimler kuruyor, kimler destekliyor? Ne zaman? Nerede? Neden şimdi harekete geçildi?



Bir çırpıda bu soruların sorulduğu biliyorum..



Hepsinin cevabını birazdan okuyacaksınız..



TRENDEN İNENLER KİM?



Önce bazı hatırlatmalar yapalım..



Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Ocak'ta Ordu'da "BİRİLERİNE" göndermeler yapmıştı:



-"Onlar hep gölgelediler, hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Bunların sizler zaten kimler olabileceğini biliyorsunuz.."



-"Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular.. Trenden inenler bir daha zaten bu trene binemediler, binemeyecekler.. Sadakatin asıl olduğunu bilmeyenler trenden düştükleri yerde kalırlar.."



ANKARA'DA HAREKETLİ GÜNLER



Birazdan yazdıklarımızı okuyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri niye sarf ettiğini daha iyi anlayacaksınız..



Gaziosmanpaşa ve Çukurambar'daki bürolar 15 gündür çok hareketli..



Saatler süren görüşmeler yapılıyor..



Girenler, çıkanlar var..



Yeni bir çatı çatılmak isteniyor..



KURUCULAR KURULUNDA OLMAK İSTER MİSİNİZ?



İş adamları ve eski siyasiler aranıyor..



"Parti kuruyoruz, bizle birlikte olmak ister misiniz?" diye soruluyor..



Kaynağımız 100'ün üzerinde kişiye teklif götürüldüğünü söyledi..



Abdullah Gül'ün "Hayır Cephesinin adayı" olduğunu Türkiye bu köşeden öğrenmişti..



Kemal Kılıçdaroğlu son dakikaya kadar umutla bekledi..



GÜL OLMADI, BABACAN OLUR MU?



Küçük bir hatırlatma yapalım ki eksik bir şey kalmasın..



Abdullah Gül adaylıktan vazgeçince Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan hamlesi gelmişti..



Yani her şey Haziran 2018'de başlamıştı..



Mini zirvenin ardından Ali Babacan'ın bir süre daha beklenmesine karar verilmişti..



BABACAN'I GÜL VE DAVUTOĞLU İKNA ETTİ



Ulaştığımız bilgilere göre Ali Babacan'ı Abdullah Gül ikna etti..



"Biz arkanda olacağız.. Seni yalnız bırakmayacağız" dediğini öğrendik..



Burada ilginç olan şu;



Abdullah Bey hangi sebeple Ali Babacan'ı öne sürüyor?



Neden kendisi direkt olarak işin içine girmiyor?



"Sen gençsin.." diyormuş..



İkna olayının ardından Ahmet Davutoğlu'nun da devreye girdiği bilgisine ulaştık..



Abdullah Gül gibi benzer ifadeler Ahmet Davutoğlu tarafından da kullanılmış..



Son durumda;



Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu tarafından Ali Babacan vitrine çıkartılıyor..



Ahmet Davutoğlu'nun Gaziosmanpaşa'daki bürosundaki hareketliğin nedeni bu olsa gerek..



YENİ PARTİ VEYA SAADET



Ağır abilerini arkasına alan Ali Babacan'ı kim tutar..



Bakalım 31 Mart'a kadar daha neler duyacağız?



Bununla da bitmedi ama..



İşin içinde başka isimler de var..



Kim mi?



Birazdan okuyacaksınız.. Ama emin olun şaşırmayacaksınız..



3 seçenek üzerinde duruluyor:



1-Ali Babacan'ın genel başkan olacağı yeni bir parti kurulacak..



2-Saadet Partisi yeniden yapılandırılacak ve Ali Babacan, Saadet'in genel başkanı olacak..



3-Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi ile yürünecek..



Parti ile görüşülmüş ama Fatih Erbakan'ın henüz haberi yok..



Sorduk öğrendik..



"Haberi yoksa bu iş nasıl olacak?" diye..



Yeniden Refah Partisi genel başkan yardımcılarından biri ile birkaç kez görüşülmüş..



(Bu ismi şimdilik yazmıyoruz)



Güya Fatih Erbakan'ı o genel başkan yardımcısı ikna edecekmiş..



Saadet Partisi işi zaten tamam..



Kapılarını sonuna kadar açmış..



"Gelin gelin" diye hazır kıta bekliyor..



Saadet olayı bizzat Abdullah Gül tarafından takip ediliyor..



ANAHTAR İSİM:



KEMAL KILIÇDAROĞLU



Şimdi bam teline basmanın zamanı geldi..



Aralık 2018 başında Abdullah Gül ile Kemal Kılıçdaroğlu 4 saat süren bir görüşme yapmıştı..



Merak etmiştik:



Siyasi olarak da ayrı dünyaların insanları olan iki kişi bu kadar uzun ne görüşmüş olabilir?



İşte şimdi her şey ortaya çıktı..



Bu görüşmede, Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'e önemli sözler vermiş..



Kendisini, CHP'yi, İYİ Parti'yi bağlayarak hem de..



"CHP VE İYİ PARTİDEN 20 VEKİL VERELİM.."



Kemal Bey, Abdullah Bey'den elini çabuk tutmasını istemiş..



Ne yapacaksanız 31 Mart'tan önce yapın demiş..



CHP, İYİ Parti, Saadet ve HDP ittifakına destek istemiş..



Karşılığında da tam 20 milletvekili vadetmiş:



-"CHP ve İYİ Parti'den 20 vekil kaydırırız, TBMM'de size grup da kurarız.."



Tamam, CHP'yi anladık ama İYİ Parti adına nasıl söz verebiliyor?



KILIÇDAROĞLU İLE KESİNTİSİZ İLETİŞİM



Edindiğimiz bazı önemli bilgiler daha var:



-Abdullah Gül'ün Kemal Kılıçdaroğlu ile sürekli iletişim içinde olduğunu öğrendik..



-Sık sık telefon görüşmeleri yapıyorlarmış..



"Tarafsız" kalma adına AK Parti'ye kapılarını kapatan bir kişinin CHP ile bu kadar içli dışlı olması da dikkat çekici değil mi?



Bu noktada yorumu sizlere bırakıyorum..



Recep Tayyip Erdoğan'ın;



Dışişleri Bakanı,



Başbakan,



Cumhurbaşkanı yaptığı bir isimden hamle üzerine hamle geliyor..



Ali Babacan aynı şekilde..



Daha bıyıkları bile terlememişti..



Türkiye'nin en genç bakanlarından biri oldu..



Erdoğan ona ekonomi yönetimini teslim etti..



Hep arkasında durdu..



Neyse..



Uzatmaya hiç gerek yok..



Herkes her şeyi çok iyi biliyor..



Birileri yine hummalı hazırlık içinde..



Umutları bu kez 31 Mart...



Bütün planlar Erdoğan'ın tökezlemesi üzerine kurgulanıyor..



Geziden beri hep aynı hep aynı..



Sonuçta hep Türkiye kazanıyor..



"Beka" tartışmalarına bir de bu açıdan bakın lütfen!.. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut

Bakan Albayrak: Yüksek Gıda Fiyatlarıyla İlgili Önümüzdeki Hafta Bazı Adımlar Atılacak

Kulisleri Sallayan İddia: Kılıçdaroğlu, Eski AK Parti'li Babacan'ın Partisi İçin Gül'e 20 Vekil Vadetti

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Spor Resmen Kuruldu