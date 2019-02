Batuhan Yaşar: "Chp, Fetö'yü mü Aklayacak?"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde 52 bin belgedeki CHP-HDP-FETÖ örtüşmesine dikkat çekti.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde 52 bin belgedeki CHP-HDP-FETÖ örtüşmesine dikkat çekti. Yaşar, "CHP, FETÖ'yü mü aklayacak?" sorusuna cevap aradı. Batuhan Yaşar'ın yazısının tamamı ise şöyle:



"Zaman hızla akıp geçiyor.. 24 Haziran seçimleri sanki dün yapıldı.. Türkiye yeniden sandığa gidiyor.. 31 Mart'a şunun şurasında kaç gün kaldı.. Ardından uzun bir seçimsizlik dönemi bizleri bekliyor.. Yapacak çok iş var.. Ama karanlık ajandaları olanlar da hazırda bekliyor: Karıştırmak.. Korku salmak.. Sokağı hareketlendirmek için..



TAM 52 BİN BELGEDE CHP, HDP VE FETÖ ÖRTÜŞMESİ Yapılan siyasi araştırmalar var.. Analizler ortaya konuldu.. Kitap haline getirilen bir çalışmadan söz ediyoruz.. 1 değil 10 değil 100 değil.. Tam 52 bin belge, bilgi konuşma metni, sosyal medya mesajı incelendi.. 17-25 Aralık'tan beri CHP, FETÖ ve HDP arasındaki iş paylaşımı deşifre edildi:



-Söylem birliği var..



-Birlikte hareket ediş var..



-Kol kola yürüyüş var.. Var da var.. Şimdilerde bu birlikteliğe İYİ Parti de eklemlendi..



BAKIN FETÖ NEYE SOYUNDU? İçeride beli kırılan FETÖ dışarıdan tweetleri katlamayı sürdürüyor.. 17-25 Aralık ve 7 Şubat saldırısı ile başlayan bir süreç var.. 15 Temmuz darbe girişimi ile taçlandırılmak istendi.. Darbenin tiyatro, Adil Öksüz'ün de MİT elemanı olduğunu kim söyledi?



-FETÖ



-CHP



-HDP



-Kandil



SURİYELİ SEÇMEN OY KULLANACAK Yapılan yine aynı.. FETÖ "Hayır" cephesinin değirmenine yine su taşıyor:



-"Binlerce sahte seçmen oluşturuldu"..



-"Seçmen listeleri maniple edilecek"..



-"Suriyeliler oy kullanacak".. Şimdilerde bunlara bir de domates, biber ve patlıcan eklemlenmiş durumda.. Tanzim satışla oyun bozuldu.. Şimdi de "kuyruk"lu yalanla kaşımak isteyenler çıktı piyasaya..



"Sivri biber" deyince; 19 sene önce dönemin Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel'in söylediklerini hatırladım:



-"Çıkartalım bu sivri biberi enflasyon sepetinden.."



SOKAK ÇAĞRISINI REDDETTİLER 24 Haziran 2018 gecesi yaşananlar unutulmadı: CHP kaybettiğini anlayınca sokak çağrısı yapmadı mı? Aradaki oy farkının 10 milyonu aştığı saatlerde hem de.. Halkı YSK önünde toplanmaya davet ettiler.. Ama parti yönetiminden gelen "ardışık çağrılar" CHP seçmeni tarafından reddedilmişti..



MANSUR YAVAŞ'A EKRAN YASAĞI GELDİ Hem Binali Yıldırım hem de Mehmet Özhaseki sürekli halkın arasında.. Her yere girip çıkıyorlar.. CHP adayları için aynı şeyi söylemek zor.. Tepkiler artınca daha dikkatli davranmaya başladılar.. Ne oldu biliyor musunuz? CHP Mansur Yavaş'a kırdığı potlardan ötürü ekran yasağı getirdi.. Susarak, konuşmayarak, halkın arasına girmeyerek seçim kazanılabilir mi? Kırmızı kazak ve beyaz gömlek giyerek bu işler olmuyor.. 2014'te de aynı şey olmuştu.. Adaylarını 31 Mart'a kadar saklayacakları anlaşılıyor.. İYİ Parti'de de durumlar karışık..



-"Nasıl oldu da bizi HDP ile aynı karede buluşturdular" eleştirileri yükseliyor.. Gizlenmeye çalışılan CHP-HDP ittifakı milliyetçi seçmen nezdinde hayal kırıklığına yol açtı.. İYİ Parti'nin, Genç Parti ile aynı akıbeti yaşayacağı kaçınılmaz görünüyor.. Daha şimdiden 24 Haziran'daki yüzde 10'luk oy oranı yarı yarıya erimiş durumda..



İLK KEZ SEÇİME GİRİYORMUŞ HEYECANI Erdoğan çok değişik bir lider.. Sahaya yine ilk inen o oldu.. Her gün bir başka şehirde konuşuyor.. Muhalefet hala Ankara'dan ayrılamadı.. 24 Haziran öncesi TGRT'de "bu enerjiyi nereden buluyorsunuz?" diye sormuştum..



-"Aşk ile koşan yorulmaz" cevabını almıştım.. 1994'den beri 11 seçim, 3 referandum kazandı.. Meydanlardaki heyecanını görüyorsunuz..



-31 Mart sanki ilk seçimi.. O enerji ile koşuyor.. Kafasının ardında sakladığı hiçbir şey yok.. Sakınmadan, gizlemeden her şeyi paylaşıyor.. 31 Mart'a sadece yerel seçim olarak bakamayız.. 2023'e kadar Türkiye'nin yapacağı o kadar çok iş var ki..



BİLMEM KAÇ SEFERDİR İKTİDAR VAADİ Kirli çamaşırlar ortaya saçıldı.. FETÖ'nün CHP, HDP ve İYİ Parti'yi teslim aldığı net olarak görülebiliyor.. FETÖ ne mi vadediyor? Tabii ki iktidar.. Bilmem kaç seferdir duvara tosluyorlar ama.. Tamam da karşılığında ne alacak? Aklanma, temize çıkartılma olmasın sakın!"



(İHA)

