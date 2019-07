Batuhan Yaşar: "Dikkat! FETÖ 'renklendirmeye' başladı"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde FETÖ davalarındaki son durum ile ilgili bilgileri paylaştı.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde FETÖ davalarındaki son durum ile ilgili bilgileri paylaştı. Akın İpek'ın tüm görüşmelerinin deşifre edildiğini aktaran Yaşar, FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturmasındaki son durumu anlattı. Yaşar, artık ihbarla kimsenin alınmadığına dikkat çekti.



Batuhan Yaşar'ın "Dikkat! FETÖ 'renklendirmeye' başladı" başlıklı köşe yazısının tamamı ise şöyle:



"İstanbul seçimleri hepimizi gerçek gündemden koparttı..



Yeni yeni, "nerede kalmıştık" demeye başladık..



"FETÖ konusunda hangi aşamadayız?" sorusunu her yerde duyuyoruz..



Araştırdık..



Soruşturmalar, operasyonlar ve gözaltılar bitmek bilmiyor..



Doğal olarak aklımıza şu soru geliyor:



-Hala bitmedi mi?



Evet "hala" bitmedi..



Edindiğimiz bilgilere göre uzunca bir süre daha devam edecek..



Birkaç yıl daha sıcaklığını koruyacak..



Bıçakla kesip atılamıyor maalesef..



Son dönemde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yükü omuzlamış durumda..



Sezar'ın hakkı Sezar'a:



Başsavcı Yüksel Kocaman sessiz ve derinden gidiyor..



TSK, DIŞİŞLERİ, HAVELSAN VE ASELSAN!



Bayramdan önce büyük bir operasyon yapıldı..



500 kişi alındı..



250'si Dışişlerinden..



HAVELSAN, ASELSAN aynı şekilde..



Bir operasyon bitmeden diğerine geçilemiyor..



Bu işler parmak şaklatmakla da olmuyor..



Ankara'daki kaynaklar yeni bilgilere ve isimlere ulaşıldığının altını çiziyor..



'ANKESÖR' OLAYI



Kriptolar deşifre ediliyor..



TSK içindeki kripto FETÖ'cü askerlerden sorumlu mahrem imamlar aynı şekilde..



Kurumlarla ilgili devam eden süreçler var..



"Ankesör"ün sulandırılmasına izin verilmedi..



Soruşturma sürecinde 'ankesöre' takılan binlerce kişi tespit edildi..



BYLOCK DA BİTMEDİ



Başsavcılık ByLock yazışmalarının çözümü için özel ekip kurdu..



Şifreli yazışmalar kırıldıkça, çözüldükçe;



-Daha önce soruşturmaya takılmamış yeni kullanıcılar ortaya çıkarılıyor..



Savcıların daha çok işi var..



AKIN İPEK SAHTE İSİM KULLANMIŞ



Bir defa 2000'e yakın yeni ByLock kullanıcısı daha tespit edildi..



Akın İpek'in ByLock içerikleri belli değildi..



İlk listede adı da yoktu..



Eşleştirmeler yapıldı..



Akın İpek'in yazışmalarının tamamı deşifre edildi..



"İlginç" bilgilere ulaşıldı..



Bunlar Londra'daki dava sürecini de etkileyebilir..



Gerçi "Birleşik Krallık adalet sistemi bunlara gözlerini, kulaklarını kapatmış" diyeceksiniz..



Olsun.. Türkiye sabırla işini takip etmeyi sürdürecek..



Yeni kanıtlar davanın seyrini etkileyebilir..



Sürprizler yaşanabilir..



SADECE İHBAR MI?



Yanlış bilinen bir şey daha var..



Sırf birisi ihbar etti diye artık kimse içeri alınmıyor..



Bu kadar net..



Sorduk öğrendik..



İşler sadece "ihbarla" dönse Ankara'da 100 bin kişi daha alınmış olacaktı..



Savcılar birilerinin gazıyla hareket etmiyor..



Aynı şey "sınavlar" için de geçerli..



Sınava giren herkes soruşturulsaydı en az 100 bin şüpheli de oradan gelirdi..



ARTIK KAYIT YOK!



Sistemin aksayan neresi varsa elden geçirildi..



Çok çok büyük bir olaydan, operasyondan bahsediyoruz..



Dünyada kaç tane ülke benzer bir olayla karşılaştı?



-Eskiden ihbar geldiğinde prosedür gereği "şüpheli" kaydı alınıyordu..



-Yapılan düzenleme ile bu durum ortadan kaldırıldı..



Her şey, bağlantılar, bilgiler, belgeler araştırılıyor..



Ciddi bir şey yoksa, soruşturmaya yer olmadığına karar veriliyor..



Başsavcılık, mahrem imamlar, kriptolar ve kamuda çalışan FETÖ'cülerin peşinde..



FETÖ "RENKLENDİRME" YAPIYOR



FETÖ şimdilerde de kendini başka cemaattenmiş gibi göstermeye çalışıyor..



Aman dikkat..



"Sızma" işini yeniden deniyor..



Kamu kurumlarında maske değiştirerek tutunmaya çalışıyor..



"Ben şucuyum, bucuyum" diyor..



Bunu, özellikle deşifre olmamış kriptolar yapıyor..



Öyle FETÖ'cüler var ki hiç iz bırakmamış..



Yeni WhatsApp grupları da oluşturdular..



YURT DIŞI İÇİN HAVUZ



Yurt için tamam ama dışarısı da önemli..



FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla ilgili ortak havuz oluşturuldu..



İki savcı görevlendirildi..



Dışişleri, MİT ve Emniyet'le ortak toplantılar yapılıyor..



Ekip olarak çalışılıyor..



Yurt dışında operasyon yapmak hiç de kolay değil..



Hukuki çerçeve çizilse bile FETÖ'cüler iade edilmiyor..



İşler yavaş ilerliyor..



EMPATİ YAP!



Tabii ki hatalar olacaktı..



İlk zamanlardan bahsediyoruz.. Binlerce kişi, dosya, soruşturma, dava..



Ama artık öyle değil..



Artık yeni anlayış hakim..



Savcılar her dosyayı empati yaparak inceliyor..



-Bu dosya senin veya ailenin dosyası olsaydı ne yapardın?



PKK BİLE!



Zorlu ve tehlikeli bir terör örgütü ile karşı karşıyayız..



PKK ile mücadelenin bile daha kolay olduğunun altı çiziliyor..



İşte size bir örnek:



İzmir'de 15 Temmuz sonrasında yasa dışı dinleme yapan polisler tahliye edilmişti..



Hem de yetkisiz bir hakim tarafından..



Sonra bu hakim Ankara'ya geldi..



Kendisini saklayabilmek için de tam bir ateist gibi yaşadı..



Tersini yapan da var..



FETÖ işinin kısa sürede bitmesini kimse beklemesin..



Acele etmeyelim..



İnce işçilik bir süre daha devam edecek..." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

