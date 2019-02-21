Batuhan Yaşar: "Jön Türkler, Hdp ve CHP Olayı Mı?"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde, Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin Jön Türkleri yeniden hortlatmaya çalıştığına dikkat çekerek, CHP'den DSP'ye yönelişin sebeplerini yazdı.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde, Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin Jön Türkleri yeniden hortlatmaya çalıştığına dikkat çekerek, CHP'den DSP'ye yönelişin sebeplerini yazdı.



Batuhan Yaşar'ın "Jön Türkler, HDP ve CHP olayı mı?" başlıklı yazısının tamamı şöyle:



"Tarih tekerrürden ibaret..



Yakın ve uzak tarih için de aynı şey pekala söylenebilir..



YSK'ya salı akşamı listeler teslim edildi..



Oyunlar, dolaplar, gizli ilişkiler, ortaklıklar hepsi ortalığa saçıldı..



CHP'nin "gizli ortağı" yani HDP 11 ilde daha aday göstermedi..



İstanbul'un birçok ilçesinde de aynı yolu izlediler..



Buraya kadar sürpriz yok..



Her şey beklendiği, planlandığı gibi..



Mersin'de trajikomik şekilde İYİ Parti kendi adayını "bilerek ve isteyerek" devre dışı bıraktı..



Böyle hareketlere gerek var mı?



16 Nisan Referandumunda denemişsin olmamış..



24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde duvara toslamışsın..



Azimle devam ediyorsun..



"31 Mart'ta bu kez başaracağız" diyorsun..



Gaz birikince patlama kaçınılmaz oluyor..



CHP-DSP arasındaki geçişkenliği iyi izlemek gerekir..



DSP ve "ortanın solu"



Ecevit, İnönü'ye bayrak açmıştı..



O yıllarda kullandığı ifade sanki bugünlerin CHP'si için söylenmişti:



"Ortanın Solu"..



Ecevit neden "ortanın solu" dedi?



-CHP halka yabancılaştığı,



-Dışarıdan yönlendirildiği,



-İçindeki bürokrasinin partiyi yemeye başladığı için..



Ecevit, İnönü'yü devirdi devirmesine ama..



CHP'nin "Jön Türkleri" zaman içinde Ecevit'i kapının önüne koymayı bildi..



CHP'den kaçarcasına gidip DSP'yi bu yüzden kurdu..



"Sol"u halkla barıştırdı..



Milleti kucakladı..



Sonra da iktidara geldi..



Gerisini anlatmaya gerek yok zaten..



Kılıçdaroğlu niye Esad'ı dilinden düşürmüyor?



İttihat-Terakki veya Jön Türkler..



Ta Abdülhamid Han'dan bu yana kirli oyunlarla Türkiye'ye tuzak kuruyor..



İçeriden dışarıya bayrak sallayanları kastediyoruz..



Milleti hakir görüyorlar..



Statüko, bürokrasi ve askeri vesayetin yılmaz savunuculuğunu yapıyorlar..



İşte tam da bu yüzden iktidara gelemiyorlar..



Orta Doğu'daki Baas tarzı yapılanmaların bunlardan farkı yok..



Kendi halklarına zulmederler..



Toplumlarını gözlerini bile kırpmadan iç savaşa sürüklerler..



Kılıçdaroğlu, Esad'ı aynı geleneğin bayraktarlığını yaptığı için savunuyor..



"Biz ilerici, siz gerici"



Kırmızı kazak, beyaz gömlek giyerek ilerici olduğunu sanan Mansur Yavaş ne dedi?



-"Hayvanlara dindarların çocukları eziyet ediyor.."



Kılıçdaroğlu'ndan benzer onlarca örnek verebilirim..



Bugün karşımıza "Cumhur İttifakı" olarak çıkan milliyetçi-muhafazakarları gericilikle suçluyor..



Kılıçdaroğlu'nun CHP'si Jön Türkleri yeniden hortlatmaya çalışıyor..



CHP'yi daralta daralta 'mezhepçi-vesayetçi sistem' içine oturtmasının sebebi de bu..



CHP-HDP geçişkenliği



Son iki seçimde başka bir şeyle de yüzleştik..



HDP'den CHP'ye veya CHP'den HDP'ye yöneliş..



Bununla da kalmadı..



Söylem ve eylem birliği..



Kimse pek farkında değil ama TBMM'de CHP-HDP tek grup gibi hareket ediyor..



İşte "CHP seçmeni neden küstü?" sorusunun cevabı..



DSP'ye yönelişin asıl nedeni;



-HDP ile yapılan ittifak..



-FETÖ ile yapılan söylem birliği..



DSP, bir anda "gerçek CHP'liler"in çekim merkezine dönüştü..



Kendi partilerinde "sığıntı" gibi kaldıkları için..



CHP hızla marjinalleşiyor



Siyaset bilimcilerden ilginç sözler duyuyoruz..



-"CHP böyle giderse 2023 seçimlerine kadar küçücük bir partiye dönüşecek"..



-"Sürekli kendisini yenileyen rakipleri karşısında marjinalleşecek"..



-"DSP merkeze oturacak ve Ecevit'in 1990'lardaki çıkışını arayacak"..



Erdoğan'ın suçu



Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si başka bir şey daha yapmaya çalışıyor..



Fransa'daki Le Pen ve Almanya'daki Alternatif Parti'nin retoriklerini kullanıyor..



-Popülizm..



-Göçmen karşıtlığı (Suriyeliler)



-Ayağı yere basmayan ekonomik vaatler..



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "her şeyi yaptın ama bir şu muhalefeti dönüştüremedin" diye suçlayanlar var..



Aslında bu ne onun işi ne de konusu..



CHP iç barışı tehdit ediyor



Bu talep CHP'nin sürekli sokağı dürtmesinden kaynaklanıyor..



Halk huzursuz..



Sokak çağrılarından rahatsız oluyor..



İşte DSP'ye yönelimin bir başka nedeni de bu..



Acaba DSP, İngiltere'deki işçi partisi, Almanya'daki sosyal demokratlar gibi olur mu?



Neden olmasın..



DSP'nin Türkiye'deki muhalefet eksikliğini doldurup dolduramayacağını birlikte göreceğiz..



31 Mart HDP ortaklığı, CHP'nin şapkadan çıkardığı son tavşan olabilir..



CHP tabanı ve örgütü bile artık Kılıçdaroğlu'na tahammül edemiyor..



Türkiye 2023'e kadar huzur istiyor.." - ANKARA

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