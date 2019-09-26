İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesi yazısında, son iki yılda terör örgütünin yüzde 78 oranında kayba uğradığını açıkladı. Terör örgütünün beşte dördünin etkisizleştirildiğine dikkat çeken Yaşar, başarıyı getiren unsurları ise, etkin koordinasyon, güçlü istihbarat, yeni teknolojilere entegrasyon ve 15 Temmuz sonrası sil baştan değiştirilen güvenlik konsepti olarak sıraladı.



Batuhan Yaşar'ın köşe yazısının tamamı ise şöyle:



"Cumhuriyet Halk Partisi her konuda Türkiye'nin elini zayıflatıyor..



Terör, dış politika ve ekonomi..



Diyarbakırlı anneleri hiç görmeyen bir CHP'miz var..



"IMF ile anlaşacaklar" diyorlar.. Bir de bakıyorsun CHP, IMF ile anlaşmış..



S-400'lere muhalefet ediyor..



Daha doğrusu Türkiye için iyi yapılan ne varsa karşı çıkıyorlar..



Altı okun önünde konuşma yapmak artık pek bir şey ifade etmiyor..



"Cumhuriyeti biz kurduk" demek de..



Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si her geçen gün daha da marjinalleşiyor..



Merkezden uzaklaşıyor..



O FOTOĞRAFLAR RAHATSIZ ETTİ



Erdoğan'ın Putin ve Trump'la verdiği fotoğraflar da ana rahatsızlık kaynaklarından..



İstemiyorlar..



Görüşmesin.. Telefonla aranmasın, aramasın..



Türkiye içeriye sıkışsın..



Ekonomi ve terör problemleri arasında boğulsun gitsin..



Bu durum modern ilimlerin hiçbiri ile de açıklanabilir değil..



'Erdoğan karşıtlığı hastalığı' veya 'Erdoğan fobisi' denebilir mi bilmiyorum?



Yeter ki gitsin..



"Gidince ne olacak peki?" sorusunun cevabı yok..



BM KONUŞMASI SES GETİRDİ



Trump'ın konuşması bile bu kadar yankı uyandırmadı..



Erdoğan'ın sözleri ve kartonları uluslararası medyanın manşetlerine yerleşti..



Sosyal medyada trend topic oldu..



-İsrail'in yıllar içinde Filistin'i nasıl yuttuğunu görsellerle dünya kamuoyuna sundu..



-Türkiye-Suriye sınırında oluşturulacak barış koridorunu grafikle deklare etti..



-Aylan bebeğin fotoğrafını Batı'nın yüzüne çarptı..



-Sisi orada olduğu için Trump, Merkel ve Guterres'ın oturduğu masaya gitmedi..



Silik, ezik ve dışlanmış Türkiye hayali kurdukları artık o kadar belli ki..



İşte bunları istemiyorlar..



PKK NE ZAMAN BİTECEK?



Sadece son iki günde içeride/dışarıda 19 terörist etkisiz hale getirildi..



Türkiye terörle mücadele ederken bile nezaketi, edebi elden bırakmıyor..



ABD mesela teröristler için "killed" yani öldürüldü ifadesini basıp geçiyor..



Siz hiç Türk resmi makamların böyle bir açıklama yaptığını duydunuz mu?



"Etkisiz hale getirildi.." sözü bile başlı başına bir nezakettir..



Tüm güvenlik birimleri el ele terör belasına son noktayı koymaya çalışıyor..



JANDARMA ETKİSİ



15 Temmuz sonrası Türkiye'nin güvenlik paradigması sil baştan değiştirildi..



İçişleri Bakanlığındaki yeni yapılanmanın meyveleri toplanmaya başladı..



Jandarma'nın terör operasyonlardaki başarısı dikkat çekiyor..



Sezar'ın hakkı Sezar'a..



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işinin hakkını veriyor..



Özveriyle o sınırdan bu sınıra koşuyor..



İşinin başında olursan, planlamayı yaparsan neticeyi de alırsın..



PKK'NIN YÜZDE 78'İ BİTTİ



Türkiye terörle sadece kendi ülkesinin huzur ve birliği için mücadele etmiyor..



Sadece bu coğrafya için de..



Tüm dünyaya terör dersi veriyor..



Maalesef dünyayı yönettiğini iddia eden ülkeler işin içinde..



Ekonomik olarak güçlü ülkelerin bağlantısı var..



Terör örgütleriyle, kimi zihni, kimi fiili, kimi diplomatik ilişki halinde..



Türkiye bütün bunları görüyor..



Hem insanlık hem de tarih adına teröre cevap veriyor..



Savunma sanayii yatırımları ülkenin elini rahatlattı..



Dünyaya da örnek oldu..



-Kesintisiz, bağımsız ve bağlantısız mücadele dönemi başlatıldı..



-Şehir güvenliğinden kırsal mücadeleye kadar..



-Simetrik ve asimetrik terör mücadelesine yeni güvenlik anlayışı ve paradigmaları ekledi..



-İnsan kaynağı, teknoloji, analiz ve cesaret birleştirildi..



Topyekün oluşturulan strateji, somut sonuçları ve başarıyı getirdi..



Güvenilir kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre;



Son iki yılda terör örgütü yüzde 78 oranında kayba uğradı..



Daha açık yazalım:



-Terör örgütünün beşte dördü etkisizleştirildi..



-Geriye beşte birlik bölüm kaldı..



-Başarı 4 unsurla geldi:



1-Etkin koordinasyon..



2-Güçlü istihbarat..



3-Yeni teknolojilere entegrasyon..



4-15 Temmuz sonrası sil baştan değiştirilen güvenlik konsepti..



BİZ DE BAŞARABİLİRİZ



Türkiye terörle başı belada olan bütün ülkelere de örnek oldu..



Yapabileceklerini, başarabileceklerini gördüler..



Ankara, müttefiklerinin ve çok uluslu güçlerin, arkasından ne işler çevirdiğini çok iyi biliyor..



Kimseden çekinmeden terörün üzerine yürüyor..



Bu kararlığı görenler artık terörü sahiplenmekte zorlanıyor..



Fırat'ın doğusundaki gibi..



Irak'ın kuzeyindeki gibi..



BATI'YA TERÖR DERSİ



Batı, 'senin teröristin, benim teröristim' mantığından bile vazgeçmedi..



Türkiye onlara da derslerini verdi ve veriyor:



DEAŞ, PKK, YPG ayrımı yapmaksızın mücadelesini sürdürüyor..



20'nci asrın son çeyreğinde terörle boğulmak istendi..



Yoğun baskılara ve tehditlere rağmen başardı.. Göbeğini kendisi kesti..



Çok az kaldı.. Çok az.." - ANKARA