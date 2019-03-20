Batuhan Yaşar: "Sahte Senet ve Hdp İşi Mansur Yavaş'ı Fena Vurdu"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde Ankara'daki son durumu masaya yatırdı.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde Ankara'daki son durumu masaya yatırdı. Yaşar'ın paylaştığı iki anket sonucuna göre Mehmet Özhaseki 20, Mansur Yavaş 5 ilçede önde. Yaşar, "Hangi ülkücü, milliyetçi HDP'nin desteklediği adaya oy verir veya HDP ile yan yana gelir?" sorusunu da gündeme taşıdı.



Batuhan Yaşar'ın yazısının tamamı ise şöyle:



"Mansur Yavaş anketlerde yüzde 56 çıktığını söylüyor..



HDP-PKK desteği, su, proje de sorulsa hep aynı cevabı veriyor:



-"Kirli siyaset"



"Eee?" diye sorduğunuzda cevabı tekrarlıyor..



Hangi anket şirketinin araştırmasında yüzde 56 görünüyor?



Onu henüz açıklamadı..



"ANKETLERE GÖRE KAZANDIM"



Tamam ama seçim anketlerle değil sandıkta kazanılıyor..



Bir başka cümlesinde "Özhaseki ile aramızda yüzde 10 fark var" diyor..



Gelin problemi birlikte çözelim:



Oy oranını yüzde 56 ilan ettiğine göre;



Mehmet Özhaseki'nin oy oranı da yüzde 46 oluyor..



Seçime giren diğer partiler de var..



Hadi 2014'ü baz alıp onların toplamına da yüzde 5 diyelim..



56+46+5=Yüzde 107!



Bu nasıl bir matematik?



7 puanı nereye koyacağız Mansur Bey?



2014 yılında seçim yüzde 1.1 fark ile kazanılmıştı..



Bu sahte senet işi ile ilgili birçok karanlık nokta da hala aydınlanmış değil..



Mansur Yavaş basın toplantısında soru almadı..



Televizyon programlarında iddianameden uzun pasajları okuyarak cevap verdi..



Bir de yüzü Çanakkale'nin pembe domatesleri gibi kızardı..



"Çocuk istismarcısı" dediği kişinin adli sicili temiz çıktı..



Öyle görünüyor ki bu senet işi daha da büyüyecek..



İddialar vahim.. Bakalım nerelere kadar gidecek?



CLINTON MAĞDUR MU OLDU?



ABD'deki seçim yarışlarında da benzerleri olmuyor mu?



Seçim yarışının doğası gereği bu tip dosyalar, belgeler ortaya çıkabiliyor..



E-mailleri ortaya saçılınca Hillary Clinton mağdur mu oldu?



Seçimi kaybedince "Belgeler sahteydi" mi dedi?



Benzer durum Mehmet Özhaseki'nin başına gelseydi ne olacaktı peki?



Haberi saklayacak mıydık?



Böyle saçmalık olabilir mi?



-Ankara'yı yönetmeye talip olacaksın..



-"Nasıl olsa anketlere göre kazandım" deyip sorulara cevap vermeyeceksin veya geçiştireceksin..



HDP İŞİ PATLAYINCA



31 Mart'a şunun şurasında 11-12 gün kaldı..



HDP, Ankara ve İstanbul'da Belediye Başkan adayı çıkardı mı?



-Hayır..



HDP kimi destekliyor?



-Ankara'da Mansur Yavaş'ı, İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'nu..



Buna en ufak bir şüphe var mı?



-Yok..



Gelin HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'ye kulak verelim:



-"Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da bilecek ki, seçilmişse HDP oyları ile seçilmiştir.."



-"HDP'lileri, Kürtleri, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamazsınız.."



Bundan daha açık olur mu?



Önceki gün Mansur Yavaş'a soruyorlar: "HDP'yi ziyaret edecek misiniz?"



-"Ajans karar verecek" cevabını veriyor..



Bu kadar HDP desteğinden sonra gitmezse gerçekten ayıp olur..



TÜRKEŞ'İN KIZI İLE İŞLEM TAMAM MI?



HDP olayının patlamasının ardından belli ki Mansur Bey bayağı telaşlanmış..



Hemen sosyal medyadan fotoğraflar servise sunuldu..



-"Ülkücüler Yavaş'ı destekliyor.. Türkeş'in kızı Yavaş'ın yanında."



Bir-iki kişinin fotoğrafı bütün ülkücü camiaya mal edilebilir mi?



Tamam da Tuğrul Türkeş de AK Parti Milletvekili ve Özhaseki'yi destekliyor..



Ayrıca ülkücü ve milliyetçi camia MHP ve Devlet Bahçeli tarafından temsil ediliyor..



Burada cevaplanması gereken önemli soru var:



-Hangi ülkücü, milliyetçi HDP'nin desteklediği adaya oy verir veya HDP ile yan yana gelir?



İŞTE İKİ ANKET SONUCU



Belli ki HDP ve sahte senet işi Mansur Bey'e bayağı zarar vermiş..



Mansur Yavaş iki ayrı anket sonucuna göre Mehmet Özhaseki'nin gerisine düşmüş durumda..



20 bin kişi ile 25 ilçede yapılmış anketten söz ediyoruz..



Biliyorum "Fazla uzatma da sonucu açıkla" diyorsunuz..



ADA Araştırmaya göre;



-Özhaseki: Yüzde 43.7



-Yavaş : Yüzde 42.5



Özhaseki 1.2 puan öne geçmiş durumda..



Kararsızlar ise bayağı yüksek:



Yüzde 11.2 görünüyor..



Ankara Sosyal Araştırma Merkezi'nin (ASAM) 25 bin kişi ile yaptığı ankette durum şöyle:



-Özhaseki: Yüzde 47.1



-Yavaş : Yüzde 44.8



ASAM'a göre Özhaseki yüzde 2.3 puan önde..



Kararsızların oranı ise yüzde 8.1..



Her iki anket de bizi önemli bir neticeye ulaştırıyor..



Ankara'da kararsızlar seçimin sonucunu belirleyecek..



ÖZHASEKİ 20, YAVAŞ 5 İLÇEDE ÖNDE



ADA'ya göre;



Cumhur İttifakı'nın adayı Özhaseki;



Keçiören, Altındağ, Sincan, Etimesgut, Çubuk, Polatlı ve Beypazarı'nın da aralarında bulunduğu 20 ilçede önde..



CHP, HDP, İYİ Parti'nin adayı Yavaş ise;



Çankaya, Mamak, Yenimahalle, Elmadağ ve Ayaş'ta üstün durumda..



ASAM'a göre tek fark Mamak'ta.. Burada başa baş bir yarış var..



Diğer ilçelerde iki araştırma şirketi de benzer sonuçları bulmuşlar..



SEÇMEN DAVRANIŞI NEDEN ÖNEMLİ?



Siyaset bilimcilere şu soruyu sorduk:



-"İlçe için başka büyükşehir için başka adaya oy verebilir mi?"



-"Seçmen davranışlarında bunun yeri var mı?"



-"Hayır yok.." dediler..



Türk seçmen genellikle il, ilçe ve il genel meclisi için aynı partiye oy kullanıyormuş..



"Şimdiden şu kadar öndeyim, uçtum, kaçtım" demekle seçim kazanılmıyor..



HDP'nin Mansur Yavaş etrafında birleşiyor olması Mehmet Özhaseki'yi avantajlı hale getiriyor.." - ANKARA

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